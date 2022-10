Annunciato un resident evil showcase per il 20 ottobre

Indice dei contenuti Resident Evil Showcase: la nuova espansione di Village

Giovedì 20 ottobre si prospetta una giornata ricca di novità per i fan della storica serie videoludica. In questa giornata infatti verrà trasmesso un Resident Evil Showcase volto ad informare i fan riguardo l’aggiornamento invernale di Resident Evil Village ed un primo sguardo su Resident Evil 4 Remake, nuovo grande progetto della casa di sviluppo.

L’evento si svolgerà interamente su Twitch, ed avrà inizio a mezzanotte (CEST) tra giovedì 20 e venerdì 21 ottobre. Lo Showcase mostrerà immagini inedite di gioco sul nuovo grande progetto di Capcom, ovvero sul remake del quarto capitolo della saga. Sapendo già che questo titolo sarà supportato da PlayStationVR2, non sarebbe azzardato aspettarsi anche una sezione di gameplay giocata in VR.

Resident Evil Showcase: la nuova espansione di Village

Grande attenzione nel corso dell’evento sarà poi dedicata all’espansione invernale di Resident Evil Village, la quale dovrebbe arrivare proprio verso fine mese. La nuova espansione prevede l’introduzione di un capitolo story-driven avente come protagonista la piccola Rose, ormai cresciuta. Gli eventi di gioco saranno ambientati anni dopo gli accadimenti originali della storia principale.

Assieme alla sopra citata campagna, sono previsti anche importanti migliorie nella sezione “the Mercenaries“, con l’introduzione di nuovi personaggi giocabili, tra i quali Lady Dimitrescu. Ultimo ma non per importanza, un nuovo aggiornamento permetterà ai giocatori di vivere le vicende utilizzando la visuale in terza persona, per avvicinare l’esperienza di gioco ai primi titoli della serie.

Nonostante non ci si aspettino ulteriori aggiornamenti su nuovi progetti in questo Showcase, Capcom ha confermato che fornirà ai fan sempre più aggiornamenti riguardanti Resident Evil ReVerse, esperienza online multiplayer nella quale i giocatori si scontreranno in veri e propri Deathmatch.