Giochi switch in uscita questa settimana, 18-21 ottobre 2022

Indice dei contenuti Tutti i nuovi giochi Switch in uscita questa settimana:

Questa è una settimana da urlo per tutti i giocatori Nintendo, infatti ci sono oltre 30 nuovi giochi Switch in uscita in Italia.

Tra i più gettonati troviamo: Mario + Rabbids Sparks of Hope, il sequel del primo gioco di Mario stile X-COM, Mario + Rabbids Kingdom Battle, il sequel di A Plague Tale: Innocence, A Plague Tale: Requiem (solo in cloud) e l’apprezzatissimo sia dalla critica che dalla utenza, Persona 5 Royal.

Tutti i nuovi giochi Switch in uscita questa settimana:

Oggi, martedì 18 ottobre, escono:

Domani, mercoledì 19 ottobre, usciranno:

Giovedì, 20 ottobre, saranno disponibili:

Venerdì, 21 ottobre, sono in uscita:

E questi erano tutti i nuovi giochi Switch in uscita questa settimana. Le nuove uscite vi convincono? Oppure speravate in qualcosa di meglio? Intanto noi vi ricordiamo che se siete fan pokemon, non potete perdervi i nuovi giochi della serie: Pokemon Scarlatto e Violetto, in arrivo il 18 novembre in esclusiva su Nintendo Switch.