Giochi playstation in uscita questa settimana, 18-21 ottobre 2022

Quali sono i nuovi giochi Playstation in arrivo questa settimana? Ce n’è un po’ per tutti i gusti: horror, romantici, simulativi, drammatici, e d’azione. Tutti questi generi sono compresi nella nuova versione di Persona 5 Royal, in arrivo su Playstation 5 il 21 ottobre.

Questa settimana come dicevamo c’è ne davvero per tutti, avete apprezzato A Plague Tale: Innocence?

Bene, perchè è uscito oggi 18 ottobre il secondo capitolo che prosegue le avventure di Amicia e Hugo de Rune, intitolato: A Plague Tale: Requiem.

Siete troppo schizzinosi per i topi ma vi affascinano fantasmi e demoni? Sempre oggi è uscito su Playstation 4 e Playstation 5, il titolo giusto per voi: Ghostbusters: Spirits Unleashed. Nel gioco multiplayer, dovrete vestire i panni degli acchiappafantasmi per catturare spiriti, riportare la situazione alla normalità e calmare coloro che sono stati spaventati. Perfetto da giocare con gli amici la notte di Halloween.

E infine concludiamo con un tuffo nel passato per tutti i fan delle serie di Tales from the Borderlands, questo venerdì infatti uscirà New Tales from the Borderlands, seguito del gioco originale, sviluppato da Gearbox Software.

Se non foste ancora soddisfatti qui si seguito trovate una lista comprendente gli altri giochi in uscita questa settimana, in Italia.

Tutti gli altri nuovi giochi Playstation in uscita questa settimana:

Oggi, 18 ottobre:

Domani, 19 ottobre:

41 Hours – PS5, PS4

Giovedì, 20 ottobre:

Venerdì, 21 ottobre:

Questi erano tutti i nuovi giochi Playstation in uscita questa settimana. A quale fra questi titoli giocherete? Intanto noi vi ricordiamo che il 9 novembre uscirà su Playstation 4 e Playstation 5 il tanto atteso God of War Ragnarök.