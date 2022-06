Resident Evil Village: rivelato il port su PlayStation VR 2

Indice dei contenuti Un'esperienza totalmente terrificante

Resident Evil Village è uno dei titoli della nota saga che più è riuscito a superare le aspettative del pubblico, superando in termini di successo persino il suo predecessore: Resident Evil 7. In questo cupo e macabro capitolo, il giocatore tornerà nei panni di Ethan Winters, intento a salvare sua figlia da delle identità a lui poco note.

Nel recente State of Play, Capcom ha annunciato l’arrivo di Resident Evil Village su PlayStation VR2. Nel trailer viene mostrato un incontro ravvicinato tra il protagonista e la terrificante Lady Dimitrescu, la villain principale.

Il gioco sembra molto simile alla sua versione originale, non presentando così ulteriori novità a livello di storia o gameplay, ma ci sarà la possibilità di utilizzare una serie di funzionalità aggiuntive grazie all’esperienza in VR presentata. Nel blog Sony è stato riportato quanto segue:

Tuttavia, i fan sono abbastanza delusi dal fatto che non si siano trapelate informazioni sul DLC presentato l’anno scorso per Resident Evil Village. Considerando che Capcom ha diversi progetti in fase di sviluppo quando si tratta del franchise di Resident Evil, non c’è da sorprendersi se non verrà rilasciato prima della fine di quest’anno.