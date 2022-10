Ant-Man and The Wasp: Quantumania, trailer in arrivo?

Potrebbe essere imminente il primo teaser trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Il film con protagonista Scott Lang é in programma per il 15 febbraio 2023, ma la campagna promozionale sembra essere a tutti gli effetti pronta a partire.

Nelle ultime ore sono arrivati due indizi via social volti a stuzzicare la curiosità dei fan, anticipando l’inizio della campagna di marketing.

Ad aprire le danze è stato l’account Twitter ufficiale di Ant-Man, con un post criptico: “Grandi cose in arrivo”. Il tweet è stato, tra l’altro, ricondiviso da Asad Ayaz, presidente del marketing di Disney, e Yazmin Slim, manager del marketing digitale per la compagnia.

T̶i̶n̶y̶ BIG things coming… — Ant-Man (@AntMan) October 24, 2022

A questo ha fatto seguito un messaggio pubblicato dal regista della pellicola, Peyton Reed: “Allacciate le cinture di sicurezza, veri fedeli, perché Ant-Man è tornato”

Ant-Man and The Wasp: Quantumania, quando verrà rilasciato il trailer?

È consuetudine per i Marvel Studios pubblicare i trailer in corrispondenza dell’uscita di nuovi prodotti. Con Black Panther: Wakanda Forever ormai alle porte, la scelta più logica sarebbe quella di rilasciare il trailer di di Ant-Man and The Wasp: Quantumania nel giro delle prossime due settimane, in modo da proiettarlo nelle sale prima del film di chiusura della Fase 4.

Visti i post pubblicati poche ore fa, non è da escludere che un first look al terzo capitolo della saga di Ant-Man possa arrivare già nella giornata odierna. Gli slot orari più gettonati, in tal caso, sarebbero quello delle ore 15 o quello della notte fra oggi e domani.

Improbabile che il trailer tardi ad arrivare come successo nel caso di Thor: Love and Thunder. Va ricordato, infatti, che materiale promozionale di Ant-Man and The Wasp: Quantumania è stato già proiettato ad D23 Expo, con la descrizione del filmato e diversi leak che sono già finiti in rete dopo poco tempo.

Di certo c’è grande attesa e curiosità per quanto riguarda il nuovo film con protagonista Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Oltre ad esplorare maggiormente il Regno Quantico, la pellicola avrà il delivcato compito di introdurre sul grande schermo il Kang di Jonathan Majors (Creed III), dopo averne vista una variante in Loki.