Tim burton si discosta da disney e marvel

I problemi tra Tim Burton e Disney

Tim Burton, famoso regista di innumerevoli opere iconiche come Edward mani di forbice, Nightmare before Christmas e molte altre, è atteso per il Lucca Comics & Games 2022, ma nel frattempo è stato premiato al Lumière Festival di Lione, dove ha rilasciato interessanti dichiarazioni in merito al proprio futuro.

Come rivelato da Deadline, durante la conferenza stampa tenutasi a Lione, il regista ha confessato di voler interrompere la propria collaborazione con Disney dopo il film live-action Dumbo del 2019. Secondo Tim Burton, la nota casa di produzione in questo momento sarebbe troppo concentrata su franchise come Star Wars e Marvel per potersi dedicare a progetti differenti:

Deve essere molto omogeneo, molto consolidato. C’è meno spazio per progetti differenti.

Inoltre, è stato chiesto al regista se abbia mai preso in considerazione l’idea di poter dirigere un film Marvel, anche vista la fase sperimentale e con sprazzi “autoriali” che sta vivendo l’universo narrativo, ma la risposta di Tim Burton è stata no, anche perché, dice lui: “Posso occuparmi di un solo universo, non posso occuparmi di un Multiverso“.

I problemi tra Tim Burton e Disney

Tim Burton ha dichiarato di non voler più collaborare con Disney dopo il live-action del 2019 di Dumbo, ricordando al pubblico che durante la sua carriera è stato assunto e licenziato da Disney tante e tante volte. In merito, il regista ha dichiarato: