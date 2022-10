Una grande notizia per gli amanti dello spin-off della saga di Rocky Balboa: Creed è pronto a tornare con il terzo capitolo. Non si sa ancora molto sulla trama, ma dal trailer ufficiale, possiamo dire che il nostro Adonis dovrà fare i conti con il passato.

Parlando di passato, grande ritorno per Jonathan Majors, che interpreta Damian, tornato per saldare i conti con Adonis su vecchie ruggini giovanili.

Creed III vede per la prima volta Michael B. Jordan alla regia, la sceneggiatura è curata da Keenan Coogler e Zach Baylin, scritta insieme a Ryan Coogler.

Il noto attore ha twittato sul suo profilo personale:

Il mio debutto alla regia? Sembra ancora assurdo da dire, ma non c’è film che sia stato più personale per me e non c’è film che mi sia sentito più pronto a dirigere. Sono entusiasta di condividere il primo trailer di Creed 3. Ringrazio il mio cast e la mia troupe per aver lavorato così duramente per continuare l’eredità del franchise.