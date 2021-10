Nuova mappa per il battle-royale – APEX Legends presenta Stormpoint

E’ giunto il momento di una nuova mappa per la modalità battle-royale di APEX Legends: glis viluppatori hanno appena annunciato Stormpoint, il paradiso tropicale. Dopo Confini del Mondo e Olympus, Stormpoint è quindi la terza mappa ad aggiungersi alla sempreverde Canyon dei Re. Con il trailer di gameplay rilasciato quest’oggi Respawn dilegua ogni dubbio quindi su dove si sposteranno gli APEX Games prossimamente.

Dal video qui riportato si riescono a desumere interessanti dettagli sul nuovo scenario che sembra portare una vera e propria rivoluzione all’interno del fortunato gioco patrocinato da Electronic Arts. APEX Legends sta per entrare nella sua dodicesima stagione e sembra farlo con tutte le carte in regola per lasciare di nuovo il segno con la nuova mappa e le nuove meccaniche.

Stormpoint: nuova mappa di APEX Legends

Sulla falsa riga di quanto fatto da Riot Games con Breeze di Valorant, gli sviluppatori di APEX Legends hanno voluto dare un’ambientazione tropicale alla nuova mappa del gioco. Le leggende passeranno dunque l’inverno in una location esotica che sembra tuttavia nascondere diverse insidie. Come annunciato già dal trailer di lancio, Stormpoint approfondirà le meccaniche PvE già viste con l’introduzione delle Prove di Bloodhound in Confini del Mondo.

All’interno della nuova mappa le minacce per i giocatori moltiplicheranno, a causa di creature selvatiche pronte ad assalire anche le leggende meglio equipaggiate. Alcune di esse sono vecchie conoscenze come le creature di King’s Canyon e i Prowler, ma ad aggiungersi alla festa ci sono anche mostruosi ragni mangia uomini degni di Shelob del Signore degli Anelli.

Stormpoint, la nuova mappa vista dall’alto

Dal trailer inoltre si evince che torneranno, come su Olympus, i veicoli per muoversi più agevolmente da un punto all’altro, oltre ad un nuovo sistema di spostamento veloce basato sulla propulsione. Ricordiamo inoltre che molto probabilmente vedremo nuovi sistemi di saccheggio e location interattive esclusive in questa nuova mappa tutta da esplorare.

Stormpoint vi aspetta a partire dal 2 Novembre, assieme al lancio della nuova stagione di APEX Legends intitolata Escape.

