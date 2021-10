Ash: le 3 abilità della nuova leggenda di APEX Legends

Indice dei contenuti Ash: le abilità

Anche la prossima stagione di APEX Legends porterà con sè una nuova leggenda: Ash. Questa affascinante ninja robotica promette faville e proviene direttamente da Titanfall 2 dove aveva il ruolo di pilota di Titan. Ash è infatti il primo pilota ad entrare ufficialmente nel roster del gioco di Respawn, indicando una sempre più immersione del battle-royale nell’universo narrativo di appartenenza.

Con un trailer pubblicato sul canale Youtube ufficiale del gioco sono state finalmente rivelate nel dettaglio le abilità di un personaggio che potrebbe facilmente scardinare le basi del meta attuale. Ash infatti porterà all’interno del gioco nuove meccaniche e sembra poterne migliorarne di già viste e metterà probabilmente in ombra personaggi da sempre apprezzati come Wraith.

Come tutte le leggende, Ash presenta 3 abilità che si dividono in tattica, passiva e ultimate. Gli sviluppatori la soprannominano “Istigratrice Tagliente” e le hanno fornito un set che sembra perfetto per distruggere gli avversari prima che essi possano rendersi conto di ciò che sta succedendo attorno a loro.

Abilità Tattica: Morsa elettrica – Trappola che danneggia e blocca il primo nemico ad entrare nel raggio d’azione

– Trappola che danneggia e blocca il primo nemico ad entrare nel raggio d’azione Abilità Passiva: Marchio della morte – La mappa mostra la posizione delle casse da morto recenti e aggressori sopravvissuti

– La mappa mostra la posizione delle casse da morto recenti e aggressori sopravvissuti Abilità Ultimate: Squarcio fasico – Portale a senso unico che teletrasporta chi lo imbocca

Come si può evincere dalla descrizione, le abilità di Ash la rendono una vera e propria cacciatrice. Grazie ai suoi poteri questa assassina può scovare le proprie prede e far di loro un sol boccone.

Come i più attenti si ricorderanno, non è la prima volta che si parla di questo personaggio. Questa combattente entrerà a far parte di APEX Legends con un background già in parte sviscerato, senza dimenticare il suo esordio nella stagione 9 come caster della modalità arene.

Per scoprire ulteriori dettagli sul suo passato potete visitare la pagina ufficiale con tutte le informazioni fornite dagli sviluppatori. Appuntamento con Ash fissato per il 2 Novembre.