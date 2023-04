Apex legends: uno sguardo alla stagione 17!

Ormai il mercato videoludico è costellato di innumerevoli battle royale intriganti e innovativi, ma pochi riescono a tenere il passo con Fortnite e Apex Legends.

Quest’ultimo in particolare riesce ad attirare sempre più giocatori anche grazie ai continui miglioramenti alle abilità che lo studio apporta, introducendo tante cose nuove per ogni stagione.

Respawn ha finalmente confermato l’uscita della stagione 17 di Apex Legends intitolata Arsenal, mostrando un meraviglioso trailer.

Ballistic sarà la nuova Leggenda di Apex Legends: Arsenal

Il trailer ci permette di dare uno sguardo alla nuovissima Leggenda dopo ben 6 mesi. Il video fa cogliere un po’ del background del personaggio, senza rivelare troppo le sue abilità.

Ballistic è un uomo ormai in età avanzata che decide di partecipare ai giochi per “andarsene col botto“. Il trailer inizia come se fosse un filmato con le sue ultime volontà destinato al figlio e registrato nel suo studio.

Nonostante la sua età, Ballistic utilizza una corazza e degli innesti cibernetici per potenziare le sue abilità in combattimento.

Grazie al suo carisma e alla sua bravura, persino i suoi avversari rimangono affascinati dal suo stile. A quanto pare, Ballistic aveva partecipato anche in gioventù ai giochi ma si è ritirato dopo aver perso un suo amico, il proprietario degli occhiali che indossa tutt’ora.

Tramite Stories From The Outlands: Encore, scopriamo che Ballistic, dopo aver lasciato i combattimenti, decide di vivere una vita immersa nello sfarzo.

Dati i suoi traumi, Ballistic crea un’enorme distanza emotiva con suo figlio, diventando dipendente dall’alchol e dai farmaci anti-invecchiamento creati da Silva Pharmaceuticals.

Il suo vero nome è August Montgomery Brinkman, proveniente da Gaea e ha 63 anni (così diventando il personaggio più anziano di Apex Legends). La Leggenda entrerà nella classe d’assalto per cui otterrà tutti i perk dei personaggi della stessa categoria.

Informazioni estrapolate dai dataminer non ancora confermate

Si sa davvero poco sui contenuti della stagione 17 di Apex Legends, a parte la nuova Leggenda Ballistic e che uscirà al termine dell’evento Veiled Collection.

Per fortuna, alcuni dataminer hanno sbirciato tra i file di gioco scovando alcune informazioni che potrebbero interessare ai fan.

Abilità di Ballistic

Secondo il leak, le seguenti abilità saranno quelle della nuova Leggenda:

Passiva – Weapon Sling : I giocatori potranno equipaggiare una terza arma che sarà accessibile tramite l’inventario o il d-pad, però non potranno installare accessori su di essa.

: I giocatori potranno equipaggiare una che sarà accessibile tramite l’inventario o il d-pad, però non potranno installare accessori su di essa. Tattica – Smart Bullet : un proiettile che indebolisce i nemici farà surriscaldare le armi degli avversari.

: un farà degli avversari. Ultimate – Weapon Enhancer: quando attivata, Ballistic ed il resto della squadra potranno ricaricare e correre più velocemente insieme ad avere munizioni infinite. Inoltre, la terza arma del Weapon Sling verrà equipaggiata automaticamente e sarà di tier Gold per la durata del buff.

Cimeli e cambiamenti della mappa

I dataminer hanno trovato delle prove che la 17esima stagione di Apex Legends porterà un nuovo set Cimelio per Horizon.

Questa informazione va presa davvero con le pinze, dato che non è stato trovato alcun modello 3D della suddetta arma Cimelio di Horizon.

Per quanto riguarda eventuali modifiche alla mappa, non si sa praticamente nulla, a parte che ogni stagione ha sempre cambiato, anche se di poco, alcune caratteristiche.

Data di uscita di Apex Legends: Arsenal e del gameplay trailer

Il trailer della nuova stagione termina con ben due notizie. Apex Legends: Arsenal sarà disponibile dal 9 maggio su tutte le piattaforme.

Infine, il 1 maggio, Respawn pubblicherà il primo gameplay trailer di Arsenal in cui vedremo le modifiche della mappa Confini del Mondo e la nuova modalità Maestria Armi.