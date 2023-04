Inteleon entra in scena nel nuovo evento Raid Teracristal 7 stelle di Pokémon Scarlatto e Violetto! Vediamo come incontrarlo.

Inteleon, lo starter di tipo acqua protagonista della scorsa generazione, arriva su Pokémon Scarlatto e Violetto in un evento Raid Teracristal 7 stelle a lui dedicato! Il mostriciattolo tascabile sarà dotato del Teratipo Ghiaccio.

Dopo l‘ultimo evento raid dedicato a Typhlosion, ecco che il Pokémon Agente fa il suo trionfale ingresso in quel di Paldea. Il nuovo evento Raid di Pokémon Scarlatto e Violetto avrà inizio a partire dalle 02:00 di venerdì 28 aprile 2023, terminando alle 01:59 di domenica 30 aprile 2023. Come di consueto poi, l’evento verrà riproposto dalle 02:00 di venerdì 5 maggio 2023 alle 01:59 di domenica 7 maggio 2023 per permettere a quanti più allenatori di mettere le mani su questo Pokémon altrimenti impossibile da ottenere nella regione (almeno finché la Banca Pokémon non farà il suo ritorno).

Il Pokémon sarà dotato dell’Emblema della Forza Assoluta e sarà possibile (come già successo in passato) catturare un singolo esemplare di questo Inteleon speciale. Ciò nonostante, i giocatori potranno affrontare questa battaglia quante volte vorranno, fino al termine dell’evento.

I Raid a 7 stelle saranno accessibili solamente dopo aver completato il Grande Torneo Scolastico e dopo aver vinto 10 Raid da 4 o 5 stelle.

Pokémon Scarlatto e Violetto: Come aggiornare le News del Poképortale

Per affrontare questo Inteleon speciale dovrete recarvi presso i cristalli neri che troverete nella regione di Paldea. Vi ricordiamo che per partecipare a questo evento sarà necessario possedere un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online.

Una volta fatto accedete a Pokémon Scarlatto e Violetto ed aprite il menù tramite pulsante +, selezionate la voce Poképortale dal menu principale, poi Dono Segreto e infine Ricevi le news dal Poképortale. Questo processo potrebbe essere superfluo, dato che tale aggiornamento dovrebbe avvenire in modo automatico se la propria console è connessa a Internet.

Vogliamo in ultimo ricordarvi che a partire dal 1 Maggio saranno nuovamente disponibili i Pokémon paradosso Acquecrespe e Fogliaferrea all’interno dei Raid Teracristal, in occasione della patch 1.3 che il titolo riceverà in tale giornata.