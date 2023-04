Playstation plus maggio 2023: tutti i titoli di questo mese

Indice dei contenuti Grid Legends

Nella giornata di ieri, 26 aprile 2023, Sony Interactive Entertainment ha finalmente presentato la line-up di titoli che approderanno su Playstation Plus, il celebre servizio di abbonamento della casa giapponese. I titoli introdotti nel catalogo Playstation Plus a partire dal 2 maggio saranno scaricabili gratuitamente su PS4 e PS5 per tutti i detentori dell’abbonamento Essential.

L’offerta di PS Plus di questo mese presenta tre titoli: Grid Legends, Chivalry 2 e Descenders. Vediamoli più nel dettaglio!

The PlayStation Plus Monthly Games for May are:



➕ GRID Legends

➕ Chivalry 2

➕ Descenders



— PlayStation (@PlayStation) April 26, 2023

Grid Legends

Grid Legends, inizialmente sbarcato nel mercato il 24 febbraio 2022, è ora disponibile gratuitamente per i detentori di PS Plus Essential. Il titolo è un racing game dalle sfumature arcade sviluppato da Codemasters, nel quale i giocatori rivestiranno i panni di un pilota alle prime armi, volenteroso di diventare il nuovo campione di Grid.

Il quinto capitolo della saga Grid vi aspetta su Playstation Plus!

Chivalry 2

Secondo capitolo della saga, nonché sequel diretto del suo predecessore, Chivalry 2 è un’esperienza multiplayer in perfetta armonia con le sfumature e tematiche del periodo medievale. In questo titolo i giocatori potranno lanciarsi in avvincenti duelli brandendo le proprie armi bianche.

Chivalry 2 presenta peraltro una curva di difficoltà non particolarmente generosa, presentandosi a tutti gli effetti come una notevole sfida per i videogiocatori che decideranno di vivere questa esperienza videoludica.

Descenders

Descenders è un videogioco di ciclismo risalente al 2019 e sviluppato da RageSquid Studios. Nel titolo percorreremo differenti circuiti sulla nostra fedele Mountain Bike, affrontando tutte le tipologie di percorso che ci troveremo davanti (tra le quali non solo piste fangose, ma nolto altro) e realizzando diversi obbiettivi casuali, tra i quali ad esempio l’eseguire correttamente una determinata acrobazia per un certo numero di volte.

Vi ricordiamo inoltre che fino al giorno 1 maggio 2023 sarà ancora possibile scaricare gratuitamente i titoli Playstation Plus del mese di aprile! Cliccate su questo link per scoprire quali sono e mi raccomando, continuate a seguire HyNerd per restare aggiornati su tutte le novità del mondo videoludico!