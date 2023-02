Apex legends: prime notizie sulla stagione 16

Con un poster Apex Legends anticipa ciò che il capitolo 16 ha in serbo per i giocatori.

Rilasciata un’immagine teaser ufficiale della prossima puntata del gioco Apex Legends inerente alla stagione 16. Dopo mesi in cui i fan hanno cercato di capire tramite i rumor che novità ci sarebbero state nel nuovo aggiornamento. finalmente, la loro attesa e il loro desiderio di avere notizie viene ripagato con questo poster del teaser.

Il poster presenta il giorno di apertura dell’evento dell’anniversario di Apex Games. Sono raffigurati diversi personaggi del gioco vestiti con costumi a tema carnevalesco, con Mirage in costume da leone, Gibraltar come uomo forte, Pathfinder come acrobata e Octane come giullare. E Duardo Silva al centro di esso. Nell’angolo in basso a sinistra del poster si legge “Ai confini del mondo”, che potrebbe suggerire quale parte del pool di mappe potrebbe apparire nella stagione 16.

One Front Row Seat to The Greatest Show in the Outlands! pic.twitter.com/lnbMkYxlim — Apex Legends (@PlayApex) February 3, 2023

Subito dopo è stata rilasciata un’altra immagine, incentrata maggiormente su creature e attrazioni. Questo poster pubblicizzava vari giochi di carnevale, tra cui macchine per artigli e lanci di anelli. Tuttavia, non contiene grandi teaser su ciò che accadrà nella stagione 16.

Grazie al grande numero di fuga di notizie si ipotizzano alcuni cambiamenti importanti a livello di gameplay ma il poster lascia spazio alla fantasia dei fan su come interpretarlo. Se in modo letterale su quello che riguarda il tema principale del nuovo episodio oppure solo un modo ironico per dire che ci saranno molte divertenti ed eccitanti caratteristiche nel gioco.

Nonostante l’uscita anche del trailer, su Youtube dal 6 febbraio alle ore 17:00 ora italiana, non si sa ancora una data precisa di inizio della stagione. Si presuppone il 14 febbraio, si attende conferma da parte di Respawn, in ritardo rispetto i soliti tre mesi canonici di intervallo tra una stagione e l’altra.

Essendo uno dei giochi free-to-play più popolari in circolazione, Apex Legends ha accumulato un seguito enorme con una base di fan appassionati che continua a tornare per ogni stagione che sono ansiosi di vedere quali nuovi contenuti porterà la stagione, tra cui nuove armi, personaggi e aggiornamenti delle mappe.