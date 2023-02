Un nuovo nintendo direct previsto per il 6 febbraio?

Indice dei contenuti Cosa tratterà il Nintendo Direct

Jeff Grubb annuncia che sarebbe previsto un Nintendo Direct nel mese di febbraio. Non sarebbe la prima volta che anticipa correttamente una notizia simile quindi possiamo riporre fiducia sul suo comunicato.

Tutto ciò che sto sentendo punta alla settimana del 6 febbraio, anche se non è da escludere che ci siano dei ritardi. […] In tutti i casi penso che queste voci siano corrette, e credo proprio che il Direct sia in programma per la prossima settimana. […] Durante il nuovo Direct ci saranno diversi annunci di nuovi progetti, e riceveremo un aggiornamento su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Jeff Grubb

Queste sono le parole di Jeff Grubb; scrittore e autore di giochi statunitense, famoso per aver contribuito a creare le ambientazioni Forgotten Realms e Dragonlance e per romanzi quali Liberty’s Crusade e L’ultimo Guardiano, ambientati rispettivamente negli universi dei videogiochi Starcraft e Warcraft. E molto noto per l’essere sempre molto informato su tutto quello che riguarda il mondo Nintendo. Anche il leaker noto su twitter come Ember ha riportato notizie simili di un imminente Nintendo Direct.

Nintendo Direct announcement imminent — Ember (@EmberOnCulture) February 2, 2023

Non si può ancora dire su cosa sarà incentrato l’evento ma si presume che quasi certamente verranno rivelate novità per quanto riguarda l’uscita ormai prossima, maggio, di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, gioco che ha subito vari rinvii per la situazione internazionale che coinvolge l’Ucraina. In ogni caso che ci sono anche molti altri titoli che Nintendo potrebbe mostrare e, visto che si vocifera che il 2024 sarà l’anno del lancio di una nuova console prodotta dalla Casa di Mario, è probabile che questo Direct sia di fatto uno degli ultimi per l’attuale Switch.

Inoltre potrebbe essere confermato il supporto a Nintendo Switch Online per quanto riguarda Tears of the Kingdom dato che nei negozi sparsi nel mondo dove si trova materiale promozionale del gioco appare il logo di Switch online.

Non rimane che aspettare la prossima settimana e vedere su cosa, e se, ci sarà l’evento.