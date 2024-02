Apex Legends: tutte le novità della ventesima stagione

In occasione del quinto anniversario del lancio di Apex Legends, avvenuto il 4 febbraio 2019, la Respawn Entertainment ha ufficialmente annunciato il più grande upgrade mai visto in occasione della ventesima stagione del famoso battle royale. L’evento, denominato Apex Stagione 20: Breakout è iniziato il 13 febbraio 2024 alle 21:00 ora italiana. Nessun nuovo concorrente leggendario, ma un rinnovamento di gioco pensato in grande. La collezione di tutti gli oggetti cosmetici, per esempio, è una mission tipica di questo anniversario. Premio: lo sblocco di 150 frammenti cimelio. Questi saranno utilizzabili nel Mythic Store per l’acquisto di skin popolari e armi cimelio. Ecco nel dettaglio tutti gli altri aggiornamenti.

Un nuovo sistema di scudi

Cestinati tutti gli scudi EVO, tranne nella modalità Mixtape. Al loro posto i Nuclei di Scudo, saccheggiabili e, di conseguenza, scambiabili in caso di danneggiamento, solo dalle Deathbox. Come strumento di difesa, i giocatori verranno dotati di uno scudo, inizialmente ad un livello base bianco. Questo si può man mano evolvere grazie ai punti EVO, acquisibili in vari modi. Con danni inflitti a creature e giocatori e ricorso ad alcuni oggetti nella mappa della classe Legends. Oppure uso di risorse come Ring Console e Survey Bacon. Con azione Metitore EVO: se un giocatore raccoglie elementi da costruzione destinati ai replicatori, regala punti a se stesso e all’intera squadra. Con Cache EVO: difficili da ottenere, consentono un aumento esponenziale del punteggio, ma solo al giocatore interessato.

I vantaggi dei livelli alti

Tenere sotto controllo il livello del proprio scudo è essenziale per evitare sia danni che sprechi. I Nuclei Scudo superiori funzionano infatti solo per poco tempo con gli scudi di livelli inferiori. Per chi però raggiunge i maggiori potenziamenti, si aprono opportunità ricche di benefici. Loba potrebbe puntare gli occhi su più di due oggetti del mercato nero. Octane potrebbe posizionare più di un Jump Pad contemporaneamente. Lifeline riuscirebbe ad auto-rianimarsi. Mad Maggie sarebbe in gradi di far esplodere la sua Wreckiong Ball come una bomba con danni estesi. Inoltre, il livello blu permette di scegliere un vantaggio, quello viola due, in un totale di 100 vantaggi di gioco.

Le due nuove modalità

La prima è Straight Shot, dal ritmo rapido e dinamico, di breve durata grazie all’anello di mappa più piccolo del solito. I giocatori si ritrovano in un’arena casuale, armati di tutto punto, ma potranno saccheggiare e scambiare soltanto accessori ottici.

La seconda modalità di riguarda l’aggiornamento delle classificate, che hanno subito correzioni sulla base di tre aspetti principali. Fiducia e chiarezza sul punteggio; accessibilità sia per veterani che principianti; divertimento, che sopprime la pesantezza a volte eccessiva della competizione. A tal fine questi sono stati alcuni degli interventi adottati:

Rimozione di partite provvisorie e prove promozionali

I Punti Ladder (LP) sono di nuovo Punti Classificati (RP)

RP dei giocatori resettati a 1 per le classificate di metà stagione

Richiesto livello 20 e non più 50 per accedere alle classificate

Livelli di rango ampliati

RP per kill aumentati quanto in relazione alle squadre

Informazioni sul proprio killer ora disponibili

Matchmaking basato sul numero di RP conquistati dai giocatori

Statistiche della partita rivelate con precisione a fine game

Finalmente presto disponibile, secondo le dichiarazioni, del game designer Evan Nikolich, anche la tanto attesa modalità a 120 FPS per le console. Disponibile su Playstation e Xbox Serie X/S, studiata apposta sulle funzionalità dei controller.

Altre novità

Dimenticatevi, oltre che degli scudi EVO, anche dei club. Se ne siete stati affascinati, potrete provare in sostituzione il nuovo sistema dei tag che accompagneranno il vostro nome. Composti limitatamente da 3-4 caratteri alfanumerici, sono costantemente aggiornabili attraverso la pagina social.

Cambiamenti anche per i replicatori, ora più semplici e rapidi da usare, ma meno frequenti. Si potrà infatti ricorrere ad essi una sola volta per partita. Inoltre, la quantità di oggetti di creazione è stata notevolmente diminuita, limitata per di più ai soli item medici per i support. Niente più assemblamenti bellici, forse tanto dissenso, ma sicuramente meno problematiche legate alla praticità.

Sempre in onore dell’anniversario di Apex Legends, l’introduzione di una nuova mappa: Thunderdome. A caratterizzarne lo stile fascinoso, uno stilizzato teschio di Predator scolpito in formato gigante e una folla di spettatori controllata dall’AI che reagisce intelligentemente allo sviluppo della partita.

La nuova mappa Thunderdome.

Il tocco finale

Non poteva non mancare, di fronte ad un aggiornamento di tale portata, un rinnovo anche della storia. Interviene qui Ashley Reed, nel tentativo di mettere un ruolo nello spettacolo anche al comparto letterario. La scrittrice videoludica ha infatti annunciato che alcuni capitoli di Apex Legends verranno modificati. In affiancamento, si assisterà anche ad un conseguente adattamento del comparto dialogico e visivo, che daranno vita ad una narrazione lineare fumettistica da elementi animati.

Come se la Respawn non fosse ancora sazia di aggiornamenti, c’è un’ultima novità. Per completare il quadro di upgrade Apex Legends perfetto, Ashley ha intenzione di dar vita ad un’animazione a episodi sulla scia stilistica di Kill Code e Titanfall 2.

Secondo alcune dichiarazioni, dovrebbe essere una serie lunga circa un anno, anche se non si conosce ancora la data ufficiale di lancio. Si presume che il posto da protagonista sarà occupato da Ash, in una minuziosa vicenda il cui tema non è stato ancora ben inquadrato dalla Reed. Non che sia facile gestire una linea narrativa con così tanti personaggi leggendari. Il che ci porta a pensare che forse ne passerà di tempo prima che qualche voce di corridoio rompa il silenzio. In ogni caso, continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sullo sviluppo della vicenda.