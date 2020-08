Valorant: Patch Notes 1.05

Il primo atto di Valorant ci saluta e accogliamo a braccia aperte il secondo, con annesse patch notes 1.05 che descrivono tutte le novità introdotte.

Si tratta del secondo capitolo di Combustione, nonchè la consacrazione definitiva di Valorant che dà continuità alla propria lore e serialità.

Novità succulente e molto attese accompagnano il lancio dell’Atto II, che porterà giocatori da tutto il mondo a darsi battaglia a denti stretti per i prossimi due mesi.

Come novità più importanti abbiamo un nuovo agente di nome Killjoy e la beta della modalità DeathMatch.

Patch Notes 1.05

Riassunte le novità che potete leggere nella patch notes

KILLJOY

Killjoy arriva in VALORANT con un paio di occhialoni rotondi e tanti amichetti robotici e letali

È stato aggiunto un nuovo contratto per sbloccare Killjoy e le ricompense a lei associate

RAZE

SensazionaleTempo di equipaggiamento aumentato: 1,1 secondi >>> 1,4 secondiTempo di equipaggiamento rapido aumentato: 0,5 secondi >>> 0,7 secondiAttenuati gli effetti visivi durante il lancio del razzoAttenuati lievemente gli effetti visivi della scia del razzo

Considerata l’alta letalità di Sensazionale, abbiamo voluto apportare delle modifiche per dare ai suoi avversari più tempo per pianificare le loro mosse e contrastare Raze quando sentono “Giù la testa!”. Inoltre, abbiamo modificato i suoi effetti visivi in modo che i giocatori la notino di più quando spara e possano quindi reagire alle sue giocate più rischiose.

Pacco esplosivoDanni ridotti: 75 >>> 50Ora infligge danni fissi agli oggetti: 600

Il Pacco esplosivo di Raze colpiva gli avversari un po’ troppo duramente, e in alcune situazioni poteva addirittura uccidere un nemico con salute e scudi al massimo. Vogliamo ridurre l’efficacia di questa abilità affinando di contro la sua capacità di eliminare utilità e ostacoli avversari.

SCENA COMPETITIVA

I gradi Atto sono stati aggiunti al gioco; leggete l’analisi approfondita per maggiori dettagli

La patch 1.05 segna la fine delle Competitive dell’Atto I e l’inizio di quelle dell’Atto II Se avete guadagnato un grado nell’Atto I, vi basterà giocare altre 3 partite per mostrare nuovamente il vostro grado nell’Atto II. Se siete nuovi giocatori, dovrete giocare le classiche 5 partite di piazzamento iniziali in modo da darci più tempo per calibrare la vostra abilità Il piazzamento iniziale sarà piuttosto “cauto”, a circa 2 livelli sotto il vostro grado nell’Atto I, in modo da assicurarci di potervi collocare almeno a quel grado nell’Atto II. Le prestazioni individuali avranno un impatto maggiore nelle prime partite , quindi potrete guadagnare facilmente terreno giocando bene e accumulando vittorie

Il matchmaking competitivo ora ha una probabilità maggiore di abbinare giocatori in coda singola o solo/duo contro gruppi organizzati delle stesse dimensioni, al costo di un tempo di coda leggermente superiore Le probabilità di vittoria sono comunque molto vicine al 50% a prescindere dalle dimensioni del gruppo organizzato, ma spesso con gruppi più grandi c’è un maggiore divario di abilità tra il giocatore migliore e quello peggiore. Questa modifica riduce la probabilità che i giocatori in singolo partecipino a partite con un elevato divario di abilità

Gli indicatori di variazione del grado sono stati modificati per quanto riguarda le sconfitte, in modo da fornire più informazioni sul cambiamento del proprio grado. Ora potete ricevere: GRADO LEGGERMENTE DIMINUITO (1 freccia in giù) GRADO DIMINUITO (2 frecce in giù) GRADO NOTEVOLMENTE DIMINUITO (3 frecce in giù) In precedenza mostravamo pochissime informazioni riguardo alla perdita di grado per mitigare l’esperienza già dolorosa di una sconfitta. Tuttavia, questo causava problemi quando un giocatore giocava una brutta partita (perdendo per scarsa abilità) per poi vincerne diverse di seguito senza che il suo grado aumentasse. Questa modifica dovrebbe ridurre il problema fornendo una maggiore trasparenza sulle sconfitte e sui gradi persi Stiamo studiando modi per aggiungere ulteriore chiarezza alle variazioni del grado nelle prossime patch

Ora la Cronologia partite mostra sia il grado che avevate all’inizio della partita sia quello ottenuto alla sua conclusione

Ora è possibile visualizzare la scheda Carriera degli amici attraverso il menu contestuale del pannello social. Questo vi permette di consultare grado, grado Atto e cronologia partite dei vostri amici Ora potete ammirare le imprese dei vostri amici nei loro incontri e i gradi che hanno guadagnato… oppure consolarli se hanno subito una brutta sconfitta

Nelle partite personalizzate, ora il leader può selezionare la posizione del server utilizzato dai giocatori e visualizzarne il ping per ognuno di essi Nelle partite personalizzate in cui partecipano tutti i giocatori, abbiamo pensato di dare al leader più libertà nel controllo della latenza. Ci auguriamo che i vostri leader si comportino correttamente e impostino le condizioni migliori per tutti i giocatori, ma se così non fosse ricordate che potete sempre abbandonare la partita senza penalità



Raze nuovamente nerfata pesantemente

MODALITÀ DI GIOCO

È arrivato il Deathmatch! Venite ad affinare le vostre abilità con le armi o a scaldarvi prima di affrontare le classificate 10 giocatori, tutti contro tutti Vince il primo che ottiene 30 uccisioni entro 6 minuti Niente abilità Si entra in partita con un agente casuale posseduto Potete acquistare qualsiasi arma vogliate; gli scudi pesanti vengono forniti automaticamente Uccidendo i nemici farete cadere kit di guarigione: raccogliendone uno ripristinerete al massimo salute e scudi, e ricaricherete automaticamente la vostra arma Tutti i nemici vengono periodicamente rivelati sulla mappa

La modalità Deathmatch è ancora in versione beta: stiamo continuando a valutare prestazioni e stabilità. Dopo l’arrivo con la patch 1.05, la disponibilità sarà limitata a specifiche finestre temporali: la prima è prevista per mercoledì 5 agosto

QUALITÀ DELL’ESPERIENZA

I giocatori che segnalano comportamenti scorretti ora riceveranno un’email se il giocatore che hanno segnalato viene punito

In arrivo dopo la patch: le vostre offerte a rotazione nel negozio non comprenderanno più articoli che già possedete!

BUG RISOLTI

Risolto un problema per cui il Drone sorvegliante di Sova ruotava più lentamente del previsto

di Sova ruotava più lentamente del previsto Risolto un problema per cui Reyna non riusciva a ottenere la guarigione completa se provava a curarsi nel momento stesso in cui la salute in eccesso iniziava a decadere

non riusciva a ottenere la guarigione completa se provava a curarsi nel momento stesso in cui la salute in eccesso iniziava a decadere Risolto un problema per il quale l’accecamento non veniva applicato correttamente attraversando alcune sezioni dei muri di Viper e Phoenix

[Hotfix della 1.04] Risolto un bug che permetteva a Phoenix di piazzare la spike fuori dal punto di piazzamento se finiva di piazzarla al termine di Ceneri della Fenice

Risolto un bug che permetteva a Phoenix di piazzare la spike fuori dal punto di piazzamento se finiva di piazzarla al termine di Ceneri della Fenice Risolto un bug per il quale il ping dei giocatori non appariva nella classifica per gli spettatori

Risolto un bug per il quale, in rare circostanze, Phoenix iniziava automaticamente a disinnescare la spike se lo stava facendo al termine della durata di Ceneri della Fenice

Risolto un exploit per cui usare continuamente Ispeziona con una macro poteva causare lag nel server

Ora quando un giocatore attiva modificatori o trucchi appare una notifica nella chat generale

Correzioni generali a moderatori, modalità torneo e modificatori di gioco

Risolto un bug per il quale la minimappa non ruotava come previsto nei round con cambio lato usando le impostazioni “Orientamento fisso” e “In base al lato”

Risolte incoerenze e ripulita l’interfaccia con opzioni presenti nella scheda Partita della schermata Impostazioni che compare durante una partita

Risolto un problema per il quale veniva mostrato un grado scorretto nella scheda Carriera in alcune circostanze anche persistenti

Risolto un problema per il quale gli indicatori di variazione del grado comparivano al passaggio del puntatore nella Selezione agente

Risolto un problema che impediva la corretta visualizzazione del formato “nome account #tagline” nella scheda Partita della schermata Impostazioni che compare durante una partita

Risolto un problema che permetteva a una sola squadra di votare per la resa se entrambe mettevano in coda il voto nello stesso momento

Risolto un bug che rendeva possibile interagire con l’interfaccia di selezione dell’agente attraverso la schermata di caricamento del Poligono

Ora, quando si equipaggia un accessorio arma, non ne viene più selezionato uno non assegnato

Risolto un bug visivo per il quale la lobby riproduceva un’animazione non prevista quando veniva trovata una partita

Rimani aggiornato su Hynerd con le prossime Patch Notes di Valorant.

Cosa ne pensi? Vota ora!

Il monitor Samsung S24F350 è disponibile sulla piattaforma di Amazon a un prezzo decisamente scontato. 🔥

📰 Google News

Segui Hynerd.it anche su Google News, selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina! 👍 Facebook

Metti mi piace alla nostra pagina Facebook per essere sempre aggiornato!