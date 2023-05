Apple tv+: tutte le uscite di giugno 2023

Apple TV+, come ben sappiamo, è una piattaforma online che si sta affermando sempre più nel panorama dello streaming grazie a delle proposte interessanti e innovative. Il suo catalogo, anche per il mese di giugno, è dato da pochi titoli ma di rilievo. Non abbiamo una varietà di prodotti che possano soddisfare tutte le esigenze degli abbonati a Netflix o a Prime Video, ma di certo Apple TV+ può fare loro concorrenza accaparrandosi produzioni e distribuzioni di spicco.

Non dimentichiamoci, infatti, di Killers of the Flower Moon, la nuova pellicola del Maestro Scorsese, da poco reduce del successo al Festival di Cannes, che arriverà a ottobre sulla piattaforma.

A Maggio, mentre proseguiva la terza stagione di Ted Lasso, ha debuttato Silo, serie fantascientifica originale Apple TV+, con protagonista Rebecca Ferguson, tratta dai romanzi di Hugh Howey. Altro titolo accattivante è Still – La storia di Michael J. Fox, film sulla storia privata dell’attore, disponibile a partire dallo scorso 12 Maggio. Passiamo ora ai titoli proposti per il mese di Giugno.

Serie TV Apple TV+ (giugno 2023)

9 Giugno

Le avventure di Snoopy 3

The Crowded Room

23 Giugno

Carpool Karaoke: La serie 6

28 Giugno

Hijack

The Crowded Room

The Crowded Room è una miniserie targata Apple TV+, divisa in 10 episodi, prodotta e interpretata da Tom Holland. Il nostro amichevole Spiderman di quartiere, questa volta, veste i panni di Danny Sullivan, coinvolto in una sparatoria a New York nel 1979 e per questo arrestato. A condurre l’investigazione è Rya Goodwin (Amanda Seyfried) che riuscirà a risolvere il mistero portando alla luce sconvolgenti verità. La serie TV è basata sul romanzo di Daniel Keyes, Una stanza piena di gente (1981) ed è stata sceneggiata anche da Akiva Goldsman, premio Oscar nel 2002 per A Beautiful Mind. Qui il trailer.

Hijack

Hijack è una serie thriller, creata da George Kay e Jim Field Smith (Criminal), con protagonista Idris Elba (Sonic – Il film 2, Luther). Thriller ad alta tensione e “ad alta quota“, infatti ci troviamo su un aereo con destinazione Londra che viene dirottato con un volo di sette ore. Il negoziatore Sam Nelson riuscirà a svelare le trame e salvare i passeggeri?