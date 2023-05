Netflix: tutte le uscite di giugno 2023

La grande N si sta preparando ad un mese ricco di nuove uscite, tra film, serie TV e documentari originali Netflix e non. Come al solito il catalogo offrirà una vasta rete di alternative per intrattenere tutti gli spettatori e fare loro compagnia nei primi giorni estivi.

Sicuramente uno dei titoli di spicco per il mese di giugno, è la sesta stagione di Black Mirror, la cui data d’uscita definitiva non è stata ancora rivelata ma sui canali social di Netflix è apparsa la conferma che la serie debutterà sulla piattaforma proprio il prossimo mese. Ecco il promo rilasciato:

Black Mirror is BACK! Season 6 is coming this June. pic.twitter.com/AQmoO4N40A April 26, 2023

Nell’attesa, vediamo insieme quali sono tutte le uscite di giugno confermate su Netflix.

Serie TV Netflix (giugno 2023)

2 giugno

Manifest 4 , parte 2

, parte 2 Valeria 3

Vortex: crimini dal passato

8 giugno

Barracuda Queens

Non ho mai… 4

Le mie prime volte 4

9 giugno

I segugi

Questo mondo non mi renderà cattivo

29 giugno

The Witcher 3, primo volume

Film Netflix (giugno 2023)

1 giugno

Una vita bellissima

Attacco al potere 2

Eyes Wide Shut

Il richiamo del silenzio

2 giugno

Me contro te – Il mistero della scuola incantata

16 giugno

Monday

Tyler Rake 2

Black cover: la spada dell’imperatore magico

23 giugno

Dalla mia finestra: Al di là del mare

iNumber Number: l’oro di Johannesburg

Tutto è davvero possibile

Documentari e Docuserie Netflix (giugno 2023)

7 giugno

Arnold

8 giugno

Tour de France: sulla scia dei campioni

14 giugno

Il nostro pianeta

Tra tutti i titoli, c’è grande attesa per il sequel di Tyler Rake, pellicola sul mercenario interpretato da Chris Hemsworth, che ritorna per una nuova impossibile missione (qui il trailer). Mentre per l’universo seriale, attendiamo la nuova serie animata di Zerocalcare dopo il successo di Strappare lungo i bordi, che ha debuttato nel 2021. Grande dispiacere, invece, per i fan di Manifest e Non ho mai… che giungono entrambe al termine con la loro quarta stagione. Altra miniserie da non dimenticare è Arnold, sulla vita e carriera dell’attore hollywoodiano Arnold Schwarzenegger.