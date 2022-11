Spider-Man: Across the Spider-Verse, ci sarà Tom Holland?

Spider-Man: Across the Spider-Verse, atteso sequel di Into The Spider-Verse, potrebbe riservare più sorprese del…

Spider-Man: Across the Spider-Verse, atteso sequel di Into The Spider-Verse, potrebbe riservare più sorprese del previsto. Secondo un rumor lanciato da The Cosmic Circus (che già aveva riportato in anteprima il titolo del film), anche lo Spider-Man di Tom Holland e quello del videogioco Marvel’s Spider-Man potrebbero fare la loro comparsa in versione animata.

Non è chiaro se Holland tornerà a prestare la voce all’Arrampicamuri, ma un’eventuale presenza avrebbe in ogni caso un certo peso sul suo futuro. Più volte è stato sottolineato che il personaggio avrebbe fatto la navetta fra l’universo Sony e quello Marvel, ma è evidente che gli eventi di Spider-Man: Across the Spider-Verse avrebbero necessariamente conseguenze sull’Uomo Ragno del Marvel Cinematic Universe, esplorando ulteriormente il concetto di Multiverso, già visto in No Way Home.

Più probabile invece, ma non confermato, che Yuri Lowenthal possa tornare a prestare la voce allo Spider-Man di Insomniac, dal videogioco Marvel’s Spider-Man.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, quali altre varianti vedremo?

Spider-Man: Across the Spider-Verse si preannuncia ricchissimo di nuovi personaggi. I produttori hanno Phil Lord e Christopher Miller hanno confermato che ne vedremo addirittura 240 provenienti da diversi universi.

Tra le nuove aggiunte confermate ci sono lo Spider-Man 2099 di Oscar Isaac (già visto nella post-credit del primo film), Spider-Woman, Avvoltoio e Spot. Tra quelle non confermate dovrebbero esserci, inoltre, Supaidaman, Scarlet Spider, Spider-Punk e Spider-Man: India. Diversi rumors, da prendere assolutamente con le pinze, parlano addirittura dei possibili ritorni di Andrew Garfield e Tobey Maguire, ma in questo caso è meglio non cantare vittoria prima di vederli sul grande schermo.

Questi si aggiungono ai protagonisti di Into the Spider-Verse, vincitore del premio Oscar per il miglior film d’animazione. Miles Morales e Spider-Gwen saranno interpretati nuovamente da Shameik Moore e Hailee Steinfeld, mentre Jake Johnson presterà la voce a Peter B. Parker.

L’uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse, inizialmente prevista per ottobre 2022, è stata rimandata al 2 giugno 2023. A questo seguirà Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, in uscita il 28 aprile 2024.