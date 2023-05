Disney+: ecco tutte le uscite di giugno 2023

Disney Plus

Diverse novità in arrivo su Disney+ nel mese di giugno 2023, che segna anche il ritorno dei Marvel Studios sulla piattaforma.

Il catalogo di Disney+ è pronto ad arricchirsi nel mese di giugno 2023 con alcune attesissime novità.

Mentre continueranno ad arrivare nuovi episodi di serie come Grey’s Anatomy, Station 19, 9-1-1 e The Kardashians, l’attenzione è rivolta soprattutto verso due dei franchise più popolari di casa Disney: l’universo di Avatar di James Cameron ed il Marvel Cinematic Universe, pronto a tornare sulla piattaforma di streaming con Secret Invasion.

Queste tutte le novità di Disney+ previste per il prossimo mese:

Avatar: La via dell’acqua – 7 giugno

– 7 giugno Saint X – 7 giugno

– 7 giugno Flamin’ Hot – 9 giugno

– 9 giugno Abbott Elementary – 21 giugno

– 21 giugno Secret Invasion – 21 giugno

Avatar: La via dell’acqua

Dopo aver conquistato il terzo posto nella classifica dei maggiori incassi di sempre, arriva finalmente su Disney+ Avatar: La via dell’acqua. Il film raggiunge nuove vette ed esplora profondità sconosciute mentre James Cameron torna nel mondo di Pandora in questa avventura d’azione ricca di emozioni. Ambientato più di un decennio dopo gli eventi del primo film, questo nuovo entusiasmante film narra la storia della famiglia Sully e introduce il pubblico ai tulkun, maestose creature marine dell’oceano.

Saint X

Saint X è un dramma psicologico raccontato attraverso molteplici linee temporali e prospettive, che esplora e stravolge il filone delle ragazze scomparse. La serie racconta come la misteriosa morte di una giovane donna, durante un’idilliaca vacanza ai Caraibi, crei un effetto a catena traumatico che finisce per trascinare la sorella sopravvissuta in una pericolosa ricerca della verità.

Flamin’ Hot

Flamin’ Hot è la storia vera e appassionante di Richard Montañez (Jesse Garcia) che, da inserviente della Frito-Lay, ha stravolto l’industria alimentare sfruttando le sue origini messicano-americane per trasformare i Flamin’ Hot Cheetos da snack in un fenomeno iconico della cultura pop globale.

Abbott Elementary

Abbott Elementary è una commedia ambientata sul posto di lavoro che segue un gruppo di insegnanti dediti e appassionati – e una preside un po’ fuori dalle righe – alle prese con il sistema scolastico pubblico di Filadelfia. Nonostante le difficoltà, sono determinati ad aiutare i loro studenti ad avere successo nella vita e, sebbene questi incredibili dipendenti pubblici siano in minoranza e sottopagati, amano quello che fanno, anche se non concordano con l’atteggiamento non proprio esemplare del distretto scolastico nei confronti dell’educazione dei bambini.

Secret Invasion

Si tratta del grande ritorno dei Marvel Studios su Disney+, addirittura la prima serie TV degli studios dai tempi di She-Hulk. In Secret Invasion, ambientata nel presente MCU, Nick Fury viene a conoscenza di un’invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per sventare l’imminente invasione Skrull e salvare l’umanità.