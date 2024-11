Arcane 2 (Atto 1), Recensione: un inizio folgorante!

Arcane, l’acclamata serie animata ideata da Christian Linke e Alex Yee e ispirata all’universo del famoso videogioco sviluppato da Riot Games, League of Legends, è finalmente tornata in pompa magna con i primi episodi della seconda stagione.

La prima stagione, uscita nel 2021 e disponibile su Netflix, ha ottenuto numerosi apprezzamenti sia dal pubblico che dalla critica, conquistando anche i fan del videogioco. Ad oggi la prima stagione di Arcane conta la vittoria di ben 9 premi agli Annie Awards, ma dopo aver visto il primo Atto di Arcane 2, potrebbe non essere così difficile vederlo fare il bis di statuine, oltre che di stagioni.

Jinx vs VI in una scena dalla serie Arcane 2.

Arcane 2, domande e risposte

Nei primi episodi di Arcane 2 avremo le risposte ai cliffhanger lasciatici dal finale della prima stagione. Metà del consiglio di Piltover ha perso la vita nell'attacco di Jinx/Powder, ma i personaggi cardine della storia si sono salvati senza troppi danni, escluso il nostro Victor che per fortuna verrà salvato sul filo della morte da Jayce, portandolo a contatto con il prisma instabile di energia Hextech e inglobandolo in una sorta di crisalide. Uscito dalla crisalide inizierà a vagabondare seguendo la sua via, come una sorta di nuovo messia.

Jinx è scappata a Zaun e Vi consola Caitlyn per la sua perdita. Dato che ora è lei la capostipite della sua famiglia, ha in mano il potere lasciatole da sua madre e chiederà a VI di unirsi a lei per formare una task-force speciale per sgominare i signori del crimine che si fanno la guerra per il potere ora che Silco è morto, ma soprattutto per cercare ed eliminare la principale minaccia per la quiete pubblica, ovvero la stessa Jinx.

Quest'ultima, nel frattempo, si calerà in un'alleanza con Sevika, una sorta di scorta armata per lei dato che anche i signori dei bassifondi la cercano reputandola una minaccia. Si arriverà quindi allo scontro finale del terzo episodio, un due contro due in cui le vite dei protagonisti verranno messe alla prova.

Arcane, il momento in cui Jinx prende le redini.

Buoni e cattivi hanno le stesse origini

Eroi e cattivi nascono da un sentimento comune alla base delle loro origini: il dolore. Dal dolore si può essere dominati, oppure si può decidere di impedire che questo si ripercuota su chi sei. I cattivi dicono: "Il mondo mi ha fatto male, io gliene farò ancora di più". Gli eroi invece: "Il mondo mi ha fatto del male, io impedirò che gli altri possano subire il mio stesso destino".

In questo inizio di stagione vediamo queste due strade ben delineate. Jinx progetta vendetta contro Piltover e contro sua sorella, VI invece decide di arruolarsi assieme a Caitlyn per evitare che la sua sete di vendetta faccia del male a chi non ne merita. Un'evoluzione naturale e ben scritta, senza sbavature, con nessuna delle due sorelle che esce dal seminato o pecca di incoerenza.

Jayce, invece, dopo essere stato abbandonato da Victor si unisce alla ricerca di Ekko ed Heimerdinger, dato che questa potrebbe portarli a delle scoperte incredibili. Mentre le macchinazioni della signora della guerra Medarda si fanno sempre più subdole e tendenti al controllo della città, sua figlia Mel farà i conti con il passato.

In questo primo atto di Arcane 2 vengono introdotti anche nuovi personaggi, tutti interessanti, che ci lasciano la voglia di saperne di più. Qual è la loro storia? cosa li ha portati a essere qui? Speriamo che vengano presto approfonditi.

L'asticella non si abbassa... anzi!

Questa serie, fin dalla sua prima stagione, ha alzato l'asticella per ogni serie tv animata e, di conseguenza, le aspettative del pubblico. A livello tecnico era veramenta difficile fare meglio della prima, ma non si sono risparmiati e ci sono delle evidenti migliorie: i visi dei personaggi e i dettagli del paesaggio sono stati rifiniti per sembrare ancora più fluidi, i colori sono stati resi ancora più accesi, ma sono presenti anche delle scene in bianco e nero mozzafiato, che accentuano il contrasto tra le due tipologie di sequenze.

Nei primi tre episodi di Arcane 2 abbiamo anche un vasta quantità di scene di combattimento ben animate e coreografate, che siamo sicuri ogni amante delle sequenze di combattimento amerà alla follia.

Una scena dalla serie tv Arcane, con un combattimento che tocca nell'animo.

In questo frame potete capire di cosa parliamo: sorella contro sorella in uno scontro epico, la qualità nel dettaglio degli occhi che mostra tutta l'emotività dei due personaggi, tra adrenalina e consapevolezza di quello che stanno per farsi.