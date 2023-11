Arcane 2: tutto quello che devi sapere sulla serie Netflix

Arcane, l’acclamata serie animata ideata da Christian Linke e Alex Yee e ispirata all’universo del famoso videogioco sviluppato da Riot Games: League of Legends, è pronta a fare il suo ritorno su Netflix a distanza di tre anni dal debutto della prima fortunata stagione.

La prima stagione, uscita nel 2021 e disponibile su Netflix, ha ottenuto numerosi apprezzamenti sia dal pubblico che dalla critica, conquistando anche i fan del videogioco.

Dopo un lungo periodo di attesa e numerosi rinvii, durante la Geeked Week di Netflix è stato finalmente svelato che la seconda stagione uscirà nel novembre del 2024 ed è stato rilasciato anche il primo teaser trailer.

Il video ha una durata di soli 15 secondi ed è una panoramica lenta della protagonista della serie, Jinx, che tiene in mano il lanciarazzi a forma di squalo chiamato Fishbones. La sua ombra si riflette su quella della sorella Vi, il tutto su uno sfondo suggestivo, dominato dalle tonalità avvolgenti del rosso, del ponte di Piltover.

Qual è la trama della seconda stagione?

La prima stagione vede al centro un conflitto che coinvolgendo due città opposte: la sotterranea Zaun e la prestigiosa Piltover. Le vere protagoniste della storia sono due sorelle, Vi e Powder (che adotterà il nome Jinx), orfane dai genitori e costrette a separarsi a causa di un tragico incidente.

Con la narrazione che mette in evidenza percorsi di crescita in radicale contrasto, la storia culmina in un finale aperto con un cliffhanger avvincente: mentre il consiglio di Piltover sta firmando un accordo di pace con Zaun, Jinx trasforma una gemma Hextech in un razzo diretto verso il consiglio.

E a questo punto, visto l’evolversi degli eventi, Vi e Jinx dovranno affrontarsi, mettendo in discussione le loro azioni e decisioni.

In Arcane 2, Vi intraprenderà la ricerca di Jinx, aiutata da Caitlyn, un membro della polizia di Piltover con cui ha stabilito una sincera alleanza.

Arcane 2: il cast

Il finale di Arcane è stato carico di tensione e sorprese e la produzione per non rischiare di spoilerare qualcosa al pubblico ha mantenuto il più totale riserbo di guardo al cast.

Non è stato rivelato alcun nome poiché annunciare la presenza o l’assenza di un doppiatore significherebbe inevitabilmente svelare l’assenza o la presenza del suo personaggio.

Tuttavia, il cast dovrebbe essere formato in questo modo: Hailee Steinfeld dovrebbe interpretare Vi, Ella Purnell nei panni di Powder/Jinx, Kevin Alejandro nei panni di Jayce Talis, Katie Leung nei panni di Caitlyn Kiramman, Harry Lloyd nei panni di Viktor, Toks Olagundoye nei panni di Mel Medarda, Reed Shannon nei panni di Ekko e Mick Wingert nei panni di Heimerdinger, con un’incertezza maggiore riguardo a Jason Spisak nel ruolo di Silco.