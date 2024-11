The Bear 4, Andor 2 e altre novità nel teaser di Disney+

L'anno nuovo si avvicina e Disney+ ci sta già dando un assaggio di quello che ha in serbo per i suoi abbonati nel 2025. Tramite un video teaser ha mostrato le prime mmagini di numerose serie molto attese, passando da quelle già amate a quelle che approderanno per la prima volta nel catagolo.

Il teaser di Disney+ inizia mostrandoci alcune scene della quarta stagione di The Bear, con Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson e Jamie Lee Curtis.

Abbiamo anche un primo sguardo su Alien: Earth di Noah Hawley, rivelandoci uno xenomorfo che sbava acido e alcuni soldati futuristici.

Disney+: le novità Star Wars e Marvel

C'è spazio anche per il franchise di Star Wars nel catalogo Disney+ del 2025. A partire dalla seconda stagione della serie Andor, con protagonista Diego Luna nel ruolo del suo personaggio ripreso da Rogue One e nel cui cast troviamo Adria Arjona e Stellan Skarsgard. E per gli amanti di Star Wars non è finita, c'è anche la nuova serie con Jude Law, Skeleton Crew, in uscita su Disney+ già il prossimo 3 dicembre.

Indirizzato ad un target young adult abbiamo qualche immagine direttamente dalla seconda stagione della serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, con Walker Scobell, Leah Jeffries e Aryan Simhadri, adattamento del secondo romanzo dell'autore Rick Riordan, dal titolo Il mare dei mostri.

Inoltre troviamo la serie di gialli di Hulu, Paradise con Sterling K. Brown e James Marsden; Goosebumps: The Vanishing con David Schwimmer, in arrivo a gennaio; la serie con Glen Powell, Chad Powers, in cui interpreta un quarterback fallito che va sotto copertura per unirsi a una nuova squadra; Good American Family di Hulu; e la sesta e ultima stagione di The Handmaid's Tale.