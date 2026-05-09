Il regista di Deadpool & Wolverine sarà il regista del prossimo grande film fantascientifico di Netflix

Un nuovo film Netflix di genere fantascientifico sta arrivando, e la produzione ha ufficialmente il suo regista.

Dopo The Adam Project e Arrival, Shawn Levy torna alla regia e alla produzione con Somewhere Out There. Il film seguirà proprio il filone narrativo dei precedenti film fantascientifici del regista di Deadpool e Wolverine.

Cosa sappiamo su Somewhere Out There

I primi dettagli di trama dicono che il film parlerà di un uomo distrutto dalla perdita della moglie, che comincia a inviare messaggi tra le stelle, e improvvisamente riceverà delle risposte dall'alto.

Shawn Levy dirigerà e produrrà anche il film insieme a Dan Levine, entrambi sotto la casa di produzione 21Laps. Netflix si è aggiudicato la sceneggiatura grazie ad un'asta.

Shawn Levy non perde il ritmo

Stando in tema stelle, siccome la trama accenna situazioni extraterrestri, si sono appena concluse le riprese di Star Wars - Starfighter con Ryan Gosling, Amy Adams, Matt Smith e Mia Goth, che uscirà nelle sale il 28 maggio 2027, sempre diretto da Levy.

Ma Shawn Levy, regista di Una Notte al Museo, Una Scatenata Dozzina (e molti altri) non si è mai fermato perché ha fatto parte anche del cast registico di Stranger Things 5, arriva dal successo di Deadpool & Wolverine e aggiungerà carne al fuoco con Somewhere Out There.