Marvel Snap: OTA 9 Novembre!

Come ci ha abituati il team di Second Dinner, di giovedì, in questo caso il 9 Novembre sono usciti gli OTA!

Per chi non lo sapesse gli OTA sono degli aggiornamenti che vanno a bilanciare l’esperienza di gioco. Sia andando a depotenziare sia a potenziare, alcune carte, per offrire un cambiamento nel meta attuale.

Ovviamente vengono anche risolti bug e sistemate features di gioco, con piccoli o grandi cambiamenti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio questi bilanciamenti che saranno gli unici fino a dicembre sul nostro Marvel Snap.

Sì perché gli sviluppatori hanno annunciato che non usciranno né gli OTA del 23/11 né quelli del 4/12. Hanno però previsto un’uscita per il 7/12 e per il 21/12.

Dettagli di Bilanciamento

Mobius M. Mobius

[Vecchio] 2/3 – Alla scoperta: fino alla fine del turno successivo, i tuoi costi non possono essere aumentati e i costi del tuo avversario non possono essere ridotti.

2/3 – fino alla fine del turno successivo, i tuoi costi non possono essere aumentati e i costi del tuo avversario non possono essere ridotti. [Nuovo (più o meno)] 3/3 – Effetto Continuo: i tuoi costi non possono essere aumentati. I Costi del tuo avversario non possono essere ridotti.

Ritorna finalmente il vecchio Mobius, l’originale effetto della prima versione non è cambiato, si è solo alzato di 1 il costo. Questo a tutti gli effetti è un ritorno alle origini.

Come la prima volta che lo uscito su Marvel Snap.

Questa modifica riporta Mobius alla sua funzionalità precedente a un costo più elevato, perché la carta che desiderano maggiormente emulare Cosmo. Non è un elemento base, ma è abbastanza giocabile da fungere da valvola di rilascio per potenti “Alla Scoperta”. Alla fine, hanno optato per 3/3 anziché 3/4. Inoltre, è una carta dell’utile per un mazzo Cerebro-3.

Doctor Strange

[Vecchio] 3/3 – Alla scoperta: sposta le tue carte con il potere più alto in questa posizione.

3/3 – Alla scoperta: sposta le tue carte con il potere più alto in questa posizione. [Cambia] 3/3 -> 2/3

Molti di noi ricordano con affetto i nostri primi mazzi Move. Con il Dottor Strange che richiamava un Avvoltoio e un Multiple Man. Con la maturazione delle collezioni, questa carta divertente e il personaggio popolare spesso caddero nel dimenticatoio. Nel tentativo di aumentare il suo potenziale a lungo termine mantenendo una carta divertente per la fase iniziale, provano questa semplice modifica al costo.

Shang-Chi

Vecchio] 4/3 – Alla scoperta: distruggi tutte le carte nemiche in questa posizione che hanno 9 o più Potere.

4/3 – Alla scoperta: distruggi tutte le carte nemiche in questa posizione che hanno 9 o più Potere. [Nuovo] 4/3 – Alla scoperta: distruggi tutte le carte nemiche in questa posizione che hanno 10 o più Potere.

“Stavamo aspettando il momento giusto per implementare questo cambiamento. Infatti, da quando abbiamo iniziato a considerarlo e verificarlo, il dibattito su Shang-Chi è cambiato radicalmente! Abbiamo iniziato a considerare questo aggiustamento perché era semplicemente molo popolare.

Il 10 è un punto di riferimento intuitivo per il “grande” Potere e ha un significato speciale per Shang-Chi grazie ai Dieci Anelli. Utilizzeremo questa soglia anche per altre carte in futuro. In secondo luogo, questa modifica aggiunge “spazio” per progettare con un mix più ampio di poteri e abilità, soprattutto tra le carte a costo 5 e 6, senza lasciare che Shang-Chi le catturi tutte.“

Queste le parole del team di Second Dinner sul bilanciamento di Shang-Chi.

Mostro

[Vecchio] 9/6

[Cambia] 6/9->6/10

Non c’è molto da vedere qui, solo mantenere il generico “token” di Monster Island nel raggio d’azione di Shang-Chi.

She-Hulk

[Vecchio] 6/9 – Costa 1 in meno per ogni Energia non spesa nell’ultimo turno.

6/9 – Costa 1 in meno per ogni Energia non spesa nell’ultimo turno. [Cambia] 6/9->6/10

She-Hulk è una carta divertente che ha meritato un nerf all’inizio dell’anno rispetto alle sue statistiche 6/10. Man mano che i mazzi si sono evoluti, pensiamo che She-Hulk meriti di tornare alla sua forma migliore. E’ anche importante che rimanga nel raggio d’azione di Shang-Chi in modo che funzioni come un contrasto a quella strategia.

Warpath

[Vecchio] 4/5 – Effetto continuo: se una delle tue posizioni è vuota, +4 Potere.

4/5 – Effetto continuo: se una delle tue posizioni è vuota, +4 Potere. [Nuovo] 4/5 – Effetto continuo: se una qualsiasi delle tue posizioni è vuota, +5 Potere.

Warpath è piuttosto efficiente nei primi game di Marvel Snap, e questo lo rende il tipo di carta che Shang-Chi deve saper gestire. Tuttavia, dato che non è così popolare nel gioco competitivo, è anche un ottimo candidato per un potenziamento.

Jessica Jones

[Vecchio] 4/4 – Alla scoperta: se non giochi una carta in questa posizione nel turno successivo, +4 Potere.

4/4 – Alla scoperta: se non giochi una carta in questa posizione nel turno successivo, +4 Potere. [Cambia] 4/4 -> 4/5

Jessica Jones è praticamente l’opposto di Warpath , in quanto carta a costo 4 all’inizio del gioco che offre potere bonus. Sarà uno svantaggio abbastanza piccolo, ma eviterà comunque l’effetto di Shang-Chi. Forse questo potenziamento la aiuterà anche a trovare una casa occasionale in un meta gioco più ampio.

Strong Guy

[Vecchio] 4/4 – Effetto continuo: se la tua mano è vuota, +6 Potere.

4/4 – Effetto continuo: se la tua mano è vuota, +6 Potere. [Nuovo] 4/4 -> 3/3

Si tratta di un doppio aggiustamento poiché tolgono Strong Guy dalla portata di Shang-Chi. Potenziandolo per completare meglio il suo cast di supporto, dato il numero di carte forti a costo quattro che i mazzi Scarta hanno a disposizione.

Considerazioni finali

Questo aggiornamento verte fondamentalmente su due carte: Mobius e Shang-Chi. Il primo ritorna a essere utilizzabile e forte come appena uscita. L’altro invece stravolge di molto il meta odierno. Infatti, tutte le altre carte vengono “sistemate” in favore del bilanciamento di Shang-Chi. È molto grande questo aggiornamento anche dato dal fatto che per un mese non ne usciranno altri. Vediamo come verranno utilizzate le carte nei mazzi nel meta gioco, sperando che diano un po’ di varietà.

