Dragon Age: Dreadwolf, presunta data di lancio

Buone notizie per i fan della famosa saga videoludica di Dragon Age. Secondo un rumor, infatti, Kevin Scott, il Senior Cinematic Animator della Electronic Arts, ha accennato ad una possibile data di pubblicazione per il capitolo successivo della serie. Il titolo, Dragon Age: Dreadwolf, ancora in fase di lavorazione, sarebbe atteso per il prossimo 2024. A parere di alcuni pettegolezzi, lo scadere del tempo dovrebbe essere previsto d’estate, ma momentaneamente si tratta soltanto di voci di corridoio.

Le aspettative del nuovo titolo

L’entusiasmo degli sviluppatori della BioWare è avvertibile anche a distanza, in perfetta sincronia con quello a fuoco del pubblico. Effettivamente non lo si percepiva da quando, qualche tempo fa, era stata annunciata la conclusione della fase Alpha del gioco. Gli occhi del team BioWare pare brillino ancora adesso, fiero dei risultati fin ora raggiunti. Annoda con entusiasmo anche una grande promessa ai loro impazienti fan. Rendere Dragon Age: Dreadwolf degno dei titoli che lo hanno preceduto, nel pieno rispetto della sua ascesa, è proprio l’aspettativa principale. Voci positive arrivano anche alle orecchie di chi non ha mai avuto modo di fare amicizia con l’action fantasy di questo spettacolare RPG. Le modalità d’interazione col personaggio protagonista sono talmente varie da rendere versatile la giocabilità e l’immedesimazione nel mitico mondo di Dragon Age anche ai novelli.

Al momento informazioni limitate

L’EA non ha comunque rilasciato particolari dettagli tecnici sul videogame. Il suo entusiasmo fa ben sperare, ma poco immaginare. Di quel minimo che si sa, i giocatori potranno deliziare gli occhi con nuovi ambienti, già da tempo preannunciati. Personaggi e modalità d’azione innovative, che ben mantengono lo stile classico del brand. Animazioni e mocap (o motion capture) completamente a cura dello stesso Kevin Scott. Nessun ulteriore approfondimento. Per il momento attendiamo conferme sulla data di pubblicazione, sperando anche nell’imminente arrivo di un primo gameplay ufficiale.