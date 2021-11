Arcane: quando usciranno i prossimi episodi della serie Netflix

Indice dei contenuti Arcane: a quando i prossimi episodi?

League of Legends presenta una delle lore più interessanti dei videogiochi ed Arcane è il modo con cui Riot Games ha deciso di approfondirla. La software house ha infatti prodotto una serie animata distribuita su Netflix, che ha come protagonisti alcuni dei personaggi del famosissimo MOBA.

Nei giorni scorsi sono stati rilasciati i primi 3 episodi in streaming, accompagnati da una campagna pubblicitaria che coinvolge tutti i giochi direttamente prodotti da Riot. In quasi due ore, il primo atto di Arca nelle prossime puntate.

Quando verranno rilasciate le parti successive? Diamo uno sguardo al programma.

Le date di rilascio delle prossime puntate di Arcane

Il profilo Twitter ufficiale dello show non si è perso in chiacchiere ed ha pubblicato la schedule che ci mostra gli appuntamenti con le prossime puntate della serie. L’attesa per addentrarci ancora più a fondo nel mondo di League of Legends non è poi così lunga.

La prima data è il 13 Novembre, con la pubblicazione delle puntate 4-6 che verranno accompagnate dalle puntate 7-9 una settimana più tardi il 20 Novembre. La nona puntata concluderà la prima stagione, ma siamo sicuri che Riot Games abbia grossi progetti in mente per approfondire ancora di più la mitologia del proprio universo.

Appuntamento con Arcane quindi fissato per la prossima settimana per scoprire la genesi di Jinx.

