Netflix: 3 novità da non perdere a Novembre

Netflix ha deciso di arricchire il proprio palinsesto con moltissimi prodotti interessanti per il mese di Novembre. Tra serie tv, film e documentari le nuove aggiunte sono molte e veramente interessanti. Nel tumulto di show che giorno dopo giorno compaiono come novità, ce ne sono 3 che sicuramente spiccano per via della loro originalità e per l’attesa da essi suscitata.

Vediamo insieme quali sono le 3 novità più succulenti di Novembre per quanto riguarda Netflix.

Red Notice, già disponibile su Netflix

Netflix: 3 novità da non perdere

Partiamo col botto con uno dei prodotti più pubblicizzati. Red Notice è già nella top ten di Netflix Italia e sta facendo parlare di sè in tutte le salse. Un cast stellare capeggiato da Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds da vita ad un buddy movie ispirato a celebri personaggi come Lupin III, Nathan Drake e per certi versi Indiana Jones. Il film punta su ironia e azione, abbandonando qualsiasi tono serioso o realistico e si lancia a muso duro verso il mercato per famiglie. Sta facendo discutere il cameo di Ed Sheeran.

Earwig e la Strega

Questo film d’animazione è l’ultima fatica di Goro Miyazaki, figlio del più famoso e celebrato Hayao. Nonostante sia stato quasi ignorato all’uscita nelle sale internazionali, questa pellicola rappresenta una pietra miliare nella storia dell’animazione. Esso è infatti il primo esperimento di lungometraggio in CGI fatto dalla leggendaria casa di produzione “Studio Ghibli”. Il primo approccio fu un cortometraggio di Hayao Miyazaki (Kemushi no Boro), che però fece tornare il maestro ad abbracciare la tecnica tradizionale. Anche per i meno avvezzi al mondo animato, questo è sicuramente un must watch per il mese di Novembre. In arrivo Giovedì 18 Novembre.

Arcane

Arriviamo a quello che è sicuramente il clou del mese di Novembre di Netflix. Arcane sta portando milioni di utenti di League of Legends a scoprire le origini di alcuni degli eroi del fortunato videogioco di casa Riot. Ma il prodotto non è solamente un mero tentativo di pubblicizzare il videoludo, quanto più una serie tv animata di altissima qualità, tale da poter intrattenere senza troppi intoppi anche coloro i quali non abbiano mai aperto il gioco. La serie continua di settimana in settimana con 3 episodi rilasciati ogni sabato, puoi controllare qui la schedule.

Se quindi avevi qualche dubbio sull’abbonarti o prolungare la tua iscrizione su Netflix, ecco 3 buoni motivi per farlo.