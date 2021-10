Hynerd.it Cerca Nuovi Redattori

Hynerd.it seleziona nuovi collaboratori per aumentare il proprio organico interessati all’inserimento di notizie, recensioni e approfondimenti per le seguenti sezioni: Videogiochi, Serie TV, Tech e Cinema, con cui instaurare una collaborazione continuativa e stabile nel tempo. Il ruolo comprende la ricerca, l’inserimento e la traduzione di notizie inerenti al mondo dei Videogiochi e/o Tech e/o SerieTv e/o Cinema. Inoltre il ruolo comprende la stesura di recensioni e approfondimenti su argomenti/prodotti da noi forniti.

Il lavoro si svolge da remoto, secondo le disponibilità e le esigenze della redazione. Sono di fondamentale importanza oltre alla conoscenza della lingua italiana e della sezione scelta, una buona capacità di scrittura e traduzione.

Per partecipare alla selezione dovrete inviare almeno 2 notizia, di non meno di 200 parole, oppure 1 recensione/approfondimento, di non meno di 500 parole. Complete/a di titoli e dei relativi link alla fonte originale. Indicate il tempo impiegato per la stesura.

I dettagli saranno discussi con i candidati selezionati. Le notizie devono essere originali e scritte interamente dal candidato, l’indirizzo a cui inviare materiale e candidatura è info@hynerd.it.

Per ulteriori informazioni potete anche consultare il seguente link: https://www.hynerd.it/unisciti-a-noi/