ASUS ROG al CES 2025: schede grafiche, laptop e monitor di nuova generazione in arrivo

ASUS Republic of Gamers (ROG) è stato protagonista del CES 2025 con l'evento Unlock the ROG Lab: For Those Who Dare, presentando una serie di nuovi prodotti che promettono di ridefinire l’esperienza di gioco. Tra schede grafiche di nuova generazione, laptop dalle prestazioni estreme, desktop flessibili e dispositivi con funzionalità AI, ASUS ROG punta a sbloccare un potenziale di gioco inedito per gamer e creator. Vediamo insieme alcune delle maggiori novità.

La nuova serie ROG Astral GeForce RTX 50

La serie ROG Astral GeForce RTX 50 ha catturato l’attenzione degli appassionati con modelli come la GeForce RTX 5090 e 5080, e la versione a raffreddamento liquido Astral LC GeForce RTX 5090. Dotate di tecnologia di raffreddamento avanzata, queste schede utilizzano un sistema a quattro ventole che aumenta del 20% il flusso d’aria, una camera di vapore brevettata e un dissipatore ottimizzato per gestire i carichi più intensi.

In termini di robustezza, le schede integrano il sistema ASUS GPU Guard per proteggere la struttura della GPU e un rivestimento protettivo che le rende resistenti a polvere, umidità e temperature estreme. Grazie alla potenza AI delle GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50, gli utenti possono sfruttare le capacità di NVIDIA DLSS 4 per immagini ultra fluide e dettagli realistici, oltre a beneficiare di modelli AI avanzati con NVIDIA NIM per la creazione di contenuti.

Laptop e tablet da gaming di nuova generazione

Pensati per i gamer più esigenti, i laptop Strix SCAR 16/18 montano processori Intel Core Ultra 9 275HX con 24 core e GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop. La tecnologia MUX Switch con NVIDIA Advanced Optimus ottimizza le prestazioni grafiche, mentre il sistema di raffreddamento avanzato, con metallo liquido Conductonaut Extreme, garantisce temperature basse anche durante sessioni di gioco intense.

I display ROG Nebula HDR, con risoluzione 2,5K e frequenza di aggiornamento a 240 Hz, offrono un gameplay coinvolgente grazie a una copertura al 100% del colore DCI-P3 e una luminosità di picco di 1200 nits. Il design modulare permette agli utenti di aggiornare facilmente RAM e storage, rendendo questi laptop una scelta eccellente per chi cerca flessibilità.

Lineup di ASUS ROG al CES 2025.

I modelli Zephyrus G14 e G16 rappresentano invece la perfetta combinazione tra leggerezza e prestazioni. Con chassis ultrasottili, questi laptop pesano appena 1,5 kg (G14) e 1,85 kg (G16), ma sono equipaggiati con processori Intel Core Ultra 9 285H o AMD Ryzen AI, e GPU NVIDIA GeForce RTX 5090. I display OLED ROG Nebula con frequenze di aggiornamento fino a 240 Hz garantiscono immagini vibranti e tempi di risposta ultra rapidi.

Parlando invece di tablet da gaming, Flow Z13 rivoluziona il settore con il processore AMD Ryzen AI Max+ 395 e una GPU Radeon 8060S. Grazie al supporto per Microsoft Copilot e a un display touchscreen da 2,5K a 180 Hz, il Flow Z13 è perfetto per giocatori e creatori sempre in movimento. Il suo chassis in alluminio CNC garantisce resistenza e leggerezza, mentre il sistema di raffreddamento avanzato lo mantiene silenzioso anche sotto carico.

ASUS ROG: arrivano i nuovi Desktop e mini PC

I desktop della serie G700 combinano processori AMD Ryzen 7 9800X3D o Intel Core Ultra 9 285K con GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, offrendo prestazioni di punta per i gamer più esigenti. Progettati per essere aggiornabili, i desktop G700 presentano pannelli di accesso tool-less e configurazioni di raffreddamento avanzato.

Per chi cerca un design compatto senza sacrificare la potenza, il ROG NUC 2025 supporta processori Intel Core Ultra 9 265H e GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop. Questo mini PC è ideale per i creatori e gli streamer, grazie a opzioni di connettività avanzate come Thunderbolt 4 e Wi-Fi 7, e un sistema di raffreddamento efficiente che garantisce prestazioni costanti.

Monitor e connettività di nuova generazione

Lineup di ASUS ROG al CES 2025.

Il monitor da 27 pollici ROG Swift OLED PG27UCDM combina una risoluzione 4K con una frequenza di aggiornamento a 240 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms, rendendolo perfetto per il gaming competitivo. Dotato di pannello QD-OLED di quarta generazione e tecnologia anti-sfarfallio, garantisce immagini fluide e dettagliate. Il supporto per Dolby Vision HDR e DisplayPort 2.1a lo rende compatibile con le GPU più avanzate.