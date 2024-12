ASUS, CES 2025: nuovo pc ultraleggero con batteria incredibile!

In attesa del prossimo CES, programmato per i giorni che vanno dal 7 all'11 gennaio 2025, ASUS ha reso pubbliche alcune informazioni riguardo un nuovo Copilot+ PC ultraleggero. L'annuncio è avvenuto tramite un teaser ufficiale che descrive il prodotto come "The World's Lightest Copilot+ PC" (Il Copilot+ PC più leggero del mondo). L’evento di lancio, intitolato "Always Incredible", è programmato per il 7 gennaio, si unirà quindi alla folta lineup di prodotti che verranno presentati durante la conferenza.