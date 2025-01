Elgato Game Capture Neo, La recensione

La serie Neo di Elgato, con la Game Capture Neo, rappresenta l'ultima innovazione nel campo dei dispositivi di streaming, offrendo soluzioni accessibili e rispettose dell'ambiente. Elgato, noto per le sue eccellenti schede di acquisizione, introduce Neo come una possibile nuova frontiera nel settore.

Un elemento distintivo del Game Capture Neo è l'utilizzo di plastica riciclata per la sua realizzazione e l'impiego di cartone completamente riciclabile per l'imballaggio. Questo dispositivo, di colore bianco, si allinea con il design dell'intera gamma Neo, che include anche Facecam Neo, Key Light Neo e Wave Neo.

L'iniziativa ecologica si manifesta anche nella dotazione della confezione, che include solo l'essenziale: un cavo USB Type-C-USB Type-A, contrassegnato per una velocità di 5 GB/s, e il Game Capture Neo stesso. Il cavo collega il dispositivo alla porta USB Type-C, situata tra le porte di ingresso e uscita HDMI sul retro, mentre la spina Type-A si collega al PC per lo streaming o la registrazione. Questa disposizione pulita è ulteriormente garantita dai piedini in gomma che assicurano stabilità anche su superfici affollate.

Registrare le sessioni di gioco dalle console può sembrare semplice, ma spesso si dimostra più complesso del previsto. La scheda di acquisizione esterna Elgato Game Capture Neo tenta di semplificare questo processo, anche se non riesce a renderlo completamente immediato.

Il Game Capture Neo si presenta come una soluzione affidabile per streamer e creatori di contenuti. Non cerca di rivoluzionare un mercato già saturo, ma si posiziona come una valida scelta iniziale per giocatori occasionali e neofiti dei contenuti digitali, desiderosi di avviare i propri canali su piattaforme come Twitch, YouTube e TikTok. Pur mancando delle caratteristiche più avanzate delle schede di fascia alta, offre un'esperienza soddisfacente a un prezzo competitivo.

Una delle funzioni principali del Game Capture Neo è il passthrough 4K a 60 fps, che garantisce un'esperienza di gioco ideale durante la registrazione o lo streaming. La compattezza e portabilità del dispositivo lo rendono ideale per diversi utilizzi, come l'abbinamento a una configurazione portatile con Nintendo Switch o iPad. Tuttavia, come ogni prodotto, presenta anche delle limitazioni che potrebbero non renderlo la scelta ideale per tutti gli utenti.

Game Capture Neo di Elgato

Specifiche dell'Elgato Game Capture Neo

Elgato Game Capture Neo si distingue nella serie Neo per la sua capacità di funzionare immediatamente senza la necessità di software proprietario. Questa scheda di acquisizione, infatti, si integra perfettamente con il software OBS, rilevandolo istantaneamente una volta collegato. Non importa quale dispositivo utilizzi per la cattura dei filmati, purché supporti l'uscita HDMI. Ho testato diversi dispositivi tramite un cavo USB Type-C a HDMI, e il processo è filato liscio. Il passthrough, ovvero il trasferimento del segnale video attraverso la scheda senza interruzioni, è stato altrettanto semplice da configurare con un secondo cavo HDMI, senza interrompere la sessione in corso.

Durante le prove, ho scoperto che era possibile cambiare i dispositivi collegati a caldo senza compromettere la registrazione. Anche con la registrazione in corso su OBS, la sostituzione dei dispositivi ha prodotto solo un breve messaggio di assenza di segnale, inferiore a una normale variazione di scena. Questo rende il Neo ideale per streamer che necessitano di un dispositivo affidabile e versatile.

Successivamente, ho installato il software Elgato 4K Capture Utility, che consente di regolare le impostazioni di colore e risoluzione. Sebbene il Neo funzioni egregiamente anche senza queste personalizzazioni, il software offre opzioni aggiuntive come la registrazione retroattiva, utile per catturare momenti di gioco che altrimenti andrebbero persi. Inoltre, l'integrazione con Stream Deck permette di programmare flashback temporizzati con un semplice tocco, migliorando l'esperienza di streaming.

L'acquisto di Elgato Game Capture Neo include solo la scheda di acquisizione, un cavo da USB-C a USB-A e alcune istruzioni di base fornite tramite un codice QR. Tuttavia, durante l'installazione su Windows 11, ho riscontrato un problema di "Nessun segnale". La causa era l'High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), una funzionalità che impedisce la registrazione di contenuti protetti. Disattivando l'HDCP nelle impostazioni della console, il problema è stato risolto e il segnale è apparso correttamente su OBS.

Per chi è nuovo nel mondo delle schede di acquisizione, l'incompatibilità con HDCP può rappresentare un ostacolo, nonostante le promesse di plug-and-play di Elgato. È importante essere consapevoli di questa impostazione, soprattutto perché su alcune console moderne, come la PS5, HDCP è attivato di default per giochi e app.

Elgato Game Capture Neo si presenta con un design minimalista, disponibile solo in bianco, e si adatta perfettamente a configurazioni con un'estetica simile. La sua natura compatta e portatile rende facile il trasporto e l'inserimento in spazi ristretti, senza compromettere la funzionalità.

Tra i punti di forza del Neo c'è il supporto per il passthrough video fino a 4K 60fps con HDR, rendendolo comparabile all'Elgato HD60 X. Questo lo rende ideale per l'utilizzo con console di ultima generazione come PS5 e Xbox Series X/S. Durante i test, sono riuscito a configurare la Game Capture Neo in pochi minuti, confermando la sua capacità di passthrough a 4K 60fps con HDR abilitato.

Design : estetica minimalista e portatile, perfetta per configurazioni eleganti.

: estetica minimalista e portatile, perfetta per configurazioni eleganti. Facilità di utilizzo : plug-and-play immediato con la maggior parte dei dispositivi.

: plug-and-play immediato con la maggior parte dei dispositivi. Compatibilità: supporta il passthrough fino a 4K 60fps con HDR per console moderne.

Game Capture Neo di Elgato insieme ad una PS5

Cosa ne penso all'utilizzo

Le registrazioni effettuate con Game Capture Neo di Elgato sono risultate fedeli sia riguardo alla risoluzione che al frame rate, con una qualità del suono altrettanto buona. Durante i test, anche con lunghe sessioni di registrazione e il computer in piena attività, la qualità non è mai scesa. Il dispositivo ha svolto il suo compito in modo silenzioso ed efficiente, senza interruzioni o lampeggiamenti del LED.

È possibile giocare direttamente nella finestra di cattura, sia tramite OBS che con il software di Elgato, con una latenza minima. Un vantaggio di Game Capture Neo è il passthrough che mantiene l'esperienza 4K a 60 fps senza ritardi, permettendo di godere di giochi ad alta risoluzione e con HDR senza perdita di qualità. Sebbene l'HDR possa andare perso nelle registrazioni, il passthrough assicura che sia comunque visibile durante il gioco, valorizzando l'investimento in monitor di alta gamma.

Passando ai test di registrazione, ho iniziato con un videogioco su PS5, un gioco visivamente complesso e ricco di dialoghi. La prima registrazione, però, è risultata più scura rispetto allo schermo della TV e con salti audio. Utilizzando il software 4K Capture di Elgato, il video è apparso più luminoso e l'audio si è stabilizzato, sebbene inizialmente ci fosse un'eco dovuta a un errore di configurazione del microfono.

Questi problemi erano legati a errori di configurazione nei software OBS ed Elgato, non all'hardware della scheda di acquisizione. Regolare le impostazioni predefinite si è dimostrato necessario per ottenere risultati ideali, un aspetto che potrebbe rappresentare un ostacolo per i nuovi utenti.

Successivamente, ho testato su Nintendo Switch. Questo gioco, grazie alla sua grafica vivace e alla musica avvincente, è stato ideale per verificare la qualità della registrazione. Incredibilmente, le impostazioni utilizzate per la PS5 hanno funzionato perfettamente anche per Switch, senza la necessità di ulteriori modifiche.

In generale, Game Capture Neo ha dimostrato di offrire prestazioni eccellenti per registrare a 1080p e 60 fps, un formato ideale per lo streaming su piattaforme come Twitch e YouTube. Anche se esistono schede che supportano risoluzioni più elevate, il 1080p è spesso considerato lo standard ideale per la maggior parte degli utenti.

Infine, la compatibilità di Game Capture Neo con Discord, OBS Studio e altre app come TikTok rende il dispositivo facile da usare su varie piattaforme. Durante i miei test, il dispositivo ha funzionato perfettamente su PC Windows, Mac e dispositivi come l'iPad, dimostrando la sua versatilità e facilità d'uso.

Prezzo e Conclusione

La Elgato Game Capture Neo non si propone come la scheda di acquisizione più avanzata sul mercato. Invece, sceglie di sacrificare alcune specifiche elevate, come il passthrough a 120 fps, il VRR e la registrazione a risoluzioni superiori, per offrire un prodotto più economico e funzionale. Questi compromessi sono intelligenti, poiché molti utenti preferiscono risparmiare denaro e risorse di elaborazione piuttosto che investire in caratteristiche di cui potrebbero non avere bisogno. Inoltre, la configurazione della Neo è semplice e immediata.

Se sei un appassionato di giochi FPS che necessita di un frame rate elevato o un creatore di contenuti in cerca di video ad altissima risoluzione, la Neo potrebbe non essere la scelta ideale per te. Tuttavia, per chi cerca una scheda di acquisizione entry-level o semplicemente un'opzione affidabile e conveniente, la Neo rappresenta una soluzione da considerare.

La Game Capture Neo è la scheda di acquisizione Elgato più economica disponibile, ma non per questo meno performante. Elgato ha saputo sfruttare la sua esperienza nel campo delle schede di acquisizione per creare un prodotto che offre ottimi risultati. Nonostante il grande logo Elgato sulla parte superiore possa sembrare eccessivo, l'uso continuo della scheda conferma che si tratta di un marchio di qualità.

Con un prezzo di vendita di 129,99 euro, la Elgato Game Capture Neo è disponibile presso i principali rivenditori, tra cui Amazon e il sito ufficiale di Elgato. Fa parte di una nuova linea di prodotti Elgato, che comprende anche lo Stream Deck Neo, il microfono Wave Neo e altri accessori.

Non solo è tra le più convenienti schede di acquisizione Elgato, ma si posiziona anche tra le più economiche sul mercato nel 2025. Disponibile solo in colore bianco, è fondamentale tenerlo a mente quando si valuta l'acquisto.

La Neo è un'opzione solida per i giocatori occasionali e per chi inizia con le acquisizioni di base su console portatili o laptop. Tuttavia, chi cerca supporto per acquisizioni ad alte frequenze di aggiornamento potrebbe trovare alternative migliori. Inoltre, è fondamentale tenere presente che nella confezione non è incluso un cavo HDMI, quindi sarà necessario procurarsene uno separatamente per l'uso ordinario.