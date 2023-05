Asus zenscreen ink mb14ahd, recensione – bene, ma non benissimo

La necessità di avere un ambiente di lavoro flessibile da dopo la pandemia è diventato sempre più importante. In questo contesto, i monitor portatili come la gamma ZenScreen si rivelano un’opzione più che pratica, potendo essere trasportati ovunque, rendendo più versatile la postazione di lavoro o studio. ASUS ha dimostrato di credere fortemente in questa tipologia di prodotti offrendo ai clienti molteplici monitor differenti pensati per diversi utilizzi.

ASUS ZenScreen Ink MB14AHD in breve

ASUS ZenScreen Ink MB14AHD nasce come monitor di fascia alta. Nella gamma ZenScreen è uno dei pochi con display touch e l’unico attualmente compatibile con l’ASUS Pen, presente già nella confezione. Grazie alla sua portabilità, al supporto touch e alla funzionalità di scrittura ci ritroviamo davanti ad un buono strumento per chi ha sempre bisogno di un secondo monitor, potendo anche firmare comodamente dei documenti o prendere dei brevi appunti.

ASUS ZenScreen Ink MB14AHD: design e materiali di qualità

ASUS ZenScreen Ink è realizzato in un telaio in metallo robusto e resistente, che conferisce al prodotto una sensazione di solidità. La finitura grigia opaca del retro rende il monitor esteticamente piacevole, minimizzando la rimanenza di impronte e offrendo un look minimalista e professionale.

Sul retro troviamo una robusta base pieghevole, come Switch Oled per intenderci, che consente di posizionarlo facilmente in diverse angolazioni, anche in modalità verticale, permettendo di regolare l’angolo di visione fino a 150°.

Troviamo infine sul lato basso del dispositivo una presa filettata da ¼”, che permette di montare il monitor su treppiedi standard per un’esperienza di visione ancora più comoda e personalizzata.

ASUS ZenScreen Ink MB14AHD: specifiche e contenuto della scatola

Zenbook Ink presenta un display IPS Full HD da 14 pollici con una risoluzione di 1920×1080, il quale supporta la tecnologia ASUS Flicker-Free e Low Blue Light per una visualizzazione confortevole e priva di fastidi agli occhi. Offre uno schermo in grado di rilevare fino a 10 diversi tocchi contemporaneamente e l’ASUS Pen con 4096 livelli di pressione e tecnologia MPP 2.0, funzioni che necessitano però la connessione ad una porta USB del PC.

Le porte disponibili sono una Micro-HDMI, un’entrata jack e due USB-C, entrambe compatibili anche come entrata video permettendo di utilizzare una sola connessione per alimentare il monitor e trasmettere l’immagine, semplificando il cablaggio.

Nella confezione troverete:

ZenScreen Ink

ASUS Pen (senza batteria)

Cavo Micro HDMI a HDMI

Cavo USB-C

Adattatore USB Type-C ad A

Alimentatore

Adattatori prese alimentatore

Custodia in tessuto

La nostra esperienza con ASUS ZenScreen Ink MB14AHD

Abbiamo parlato delle potenzialità del prodotto e di tutte le sue caratteristiche, ma vediamo nel dettaglio il nostro utilizzo con tutte le considerazioni del caso.

Il nostro principale uso è stato per prendere appunti in università con OneNote, usandolo come unica fonte di visualizzazione appoggiato sul portatile chiuso.

Per quanto le porte USB-C supportino il video, il portatile che abbiamo utilizzato presenta un singola porta Type-C che supporta solo la carica e lo scambio dati, motivo per cui abbiamo dovuto utilizzare per forza sia il cavo USB che il cavo HDMI, non siamo quindi mai riusciti a sfruttarlo con la semplicità e comodità di un cavo unico.

Se però il problema della porta è solo da attribuire al PC non possiamo dire lo stesso per l’uso della batteria alimentandolo con il portatile. Ovviamente non ha consumi esagerati ma se il vostro computer non è un campione di autonomia la durata risulterà ovviamente ancora più bassa e vi potreste ritrovare, come capitato spesso a noi, di dover alimentare ZenScreen Ink dalla presa della corrente trovandovi con 3 cavi nella postazione. Ci sarebbe piaciuto trovare una batteria integrata data la fascia di prezzo che occupa.

Come ultimo punto non troppo felice del monitor mettiamo proprio una delle sue caratteristiche principali, l’ASUS Pen. Come si può vedere anche sulla pagina ufficiale del prodotto la penna dovrebbe essere uno dei punti di forza di ZenScreen Ink, pensato soprattutto per scrivere o disegnare. Partendo da questa premessa ci saremmo quindi aspettati una qualità di scrittura e disegno molto alta, non ne siamo invece rimasti pienamente soddisfatti.

Per essere chiari, ZenScreen Ink non è affatto male, ma considerando il prezzo di €429, che richiede anche l’abbinamento ad un PC, non lo consiglieremmo mai a chi necessita di uno strumento per prendere molti appunti, quando si può benissimo optare per un iPad 9 con la penna di prima generazione a un prezzo leggermente superiore, ma con una qualità di scrittura e disegno notevolmente migliore.

Nonostante fino ad ora possa sembrare la recensione di un prodotto scadente, ZenScreen Ink non lo è affatto. Abbiamo infatti utilizzato questo monitor portatile come secondo schermo, sfruttando programmi come VSCode, il terminale di Windows e Esplora File, oltre a molti altri programmi per scrivere codice. In queste occasioni, ci siamo trovati davanti ad un monitor con un ottimo angolo di visione, un pannello IPS di alta qualità e la possibilità di utilizzare il touch, che in molte situazioni si è rivelato più comodo del mouse.

Inoltre, abbiamo testato ZenScreen Ink con Samsung Dex, utilizzando solo il nostro smartphone. Nonostante non siamo riusciti ad utilizzare il cavo unico, abbiamo risolto il problema con un hub USB-C dotato di porta HDMI. In questo modo, abbiamo potuto connettere il monitor senza problemi e sfruttare il touch e la penna anche su Dex, seppur con una qualità inferiore rispetto a Windows. Tuttavia, il risultato finale è stato più che soddisfacente.