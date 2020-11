Next-Gen: i migliori Tv e Monitor

La next-gen si avvicina sempre di più. Xbox e Playstation non vedono l’ora di irrompere nelle nostre case e mostrarci tutta la potenza di cui sono dotate le loro console. Ma per poter assaporare completamente le potenzialità grafiche che sono in grado di offrire, bisogna essere dotati del giusto schermo, altrimenti risulteranno totalmente sprecate. C’è bisogno che i pannelli supportino almeno la risoluzione in 1440p, il full HD ormai risulta superato e non ha più molto senso parlarne dal punto di vista next-gen.

Per l’occasione sono stati selezionati 3 TV per Ps5 e 3 Monitor per Xbox Series X/S, così da potervi garantire il miglior tipo di scelta possibile.

Le 3 migliori TV per PS5

Per poter selezionare i televisori più adatti bisogna ricordare quali sono le caratteristiche grafiche di Playstation 5. La nuova console next-gen di Sony supporterà risoluzioni in 1080p e 4K, avrà un refresh rate fino a 120Hz e sarà dotata di uscita compatibile HDMI 2.1. Perciò sono state prese in considerazione TV in 4K HDR ed equipaggiate con almeno HDMI 2.0. Vediamole insieme.

Samsung Q70

È disponibile nelle misure da 55″, 65″, 75″ e 85″. Dotato di un pannello QLED che restituisce delle immagini nitide e cristalline, questo prodotto rappresenta uno dei migliori TV da gaming sotto i 1.000 euro. Ha una risoluzione 4K Ultra HD e Quantum HDR, e presenta una serie di finiture di altissimo livello che da sempre contraddistingue i pannelli Samsung.

Samsung QE55Q70TATXZT Serie Q70T QLED Smart TV 55", Ultra HD 4K, Wi-Fi, Black, 2020

Quantum hdr con dual LED: una retroilluminazione LED per colori più intensi e contrasti sempre più profondi

LG OLED Serie BX

Uno dei migliori televisori adatti al gaming presenti sul mercato. Grazie a questo prodotto targato LG, potrete sfruttare appieno sia la risoluzione 4K, sia l’HDR, sia i 120 Hz. Il prezzo è davvero molto alto, ma giustifica un Tv pensato e realizzato per godersi al meglio ogni esperienza audiovisiva, dai film ai videogiochi. Se siete alla ricerca del miglior prodotto possibile in vista della next-gen, allora questo LG fa per voi.

Samsung RU8000

Il televisore per next-gen più accessibile dei tre. Sotto i 500 euro, ha tutto quello che potete desiderare per giocare al meglio i vostri titoli preferiti. Oltre ad avere un pannello OLED, presenta un input lag molto ridotto, una risoluzione 4K HDR e il Free-Sync, che contribuisce a rendere ottima l’esperienza con le console.

Samsung UE49RU8000U Smart TV 4K Ultra HD 49" Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU8000 2019, 3840 x 2160 Pixels, Nero

Real Game Enhancer: la tecnologia Real Game Enhancer ottimizza all’istante la velocità d’azione, il livelli di nero,...

I 3 migliori Monitor per Xbox Series X/S

Sebbene i televisori sopra citati vadano più che bene anche con le nuove console di casa Microsoft, è utile, inoltre, indicare dei modelli di monitor che possono essere sfruttati grazie alla risoluzione 2k delle due console, oltre che il 4k di series X.

MSI Optix MAG272CQR

Monitor di MSI curvo da 27″, con risoluzione 2k e dotato di una frequenza di aggiornamento di 165 Hz con 1 ms di tempo di risposta, anche grazie all’ottimo pannello VA. Inoltre, l’HDR Ready lo rende in grado di riprodurre immagini di alta qualità, permettendo di avvicinarsi il più possibile a quelle reali. Se siete alla ricerca di uno schermo più che adatto sia per Series S, sia per Series X allora questo prodotto di MSI fa per voi.

LG 32GK850F UltraGear

Questo monitor è dotato di risoluzione 4k, HDR e refresh rate a 144 Hz. Ha tutto quello che un possessore di console possa desiderare dal punto di vista visivo. L’unica nota negativa, che potrebbe far storcere il naso ad alcuni giocatori, sta nel tempo di risposta da 5 ms. Se siete disposti a passarci sopra, questo prodotto potrebbe davvero accontentare le vostre esigenze per la next-gen.

Samsung U28E570D

Se non vi interessano gli FPS e vi accontentate dei 60 Hz, questo monitor potrebbe essere ciò che fa al caso vostro. Si parla di un ottimo pannello TN da 28″, con risoluzione 4K e 1 ms di tempo di risposta. Tenete presente però che in dotazione non sono presenti le casse audio, quindi dovrete collegare delle cuffie o comprarle a parte. Per il resto è un ottimo monitor che spesso su Amazon è soggetto di sconti. Fateci un pensiero.

Come già detto in precedenza, per la next-gen di Microsoft vanno benissimo anche i TV elencati per PS5. È stato scelto di parlare di monitor per dare una vista un po’ più completa ai vari pannelli che potete scegliere. Purtroppo non si può fare lo stesso identico discorso per quanto riguarda la console di Sony, in quanto non supporterà la risoluzione in 1440p.

Se siete ancora indecisi su quale console prendere la redazione viene in vostro soccorso! Sul sito, infatti, trovate tutto quello che dovete sapere su Ps5 , Xbox Series X e Series S.

