Rivelata ufficialmente la Nintendo Switch Oled Zelda: Tears of the Kingdom Edition! Scopriamo il suo design e come pre-ordinare questo pezzo da collezione.

Nella giornata del 28 marzo scorso Nintendo ha annunciato l’arrivo della nuova Nintendo Switch Oled Zelda edition dedicata al titolo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom! Il design della console, apparso al termine di un video gameplay condotto da Eiji Aonuma, si è rivelato essere quello apparso su numerosi leak di qualche mese fa.

In questo articolo cercheremo di approfondire meglio tutte le informazioni al momento disponibili sulla nuova Nintendo Switch Oled Zelda: Tears of the Kingdom edition, la cui uscita è attesa per il 28 aprile 2023.

Design della nuova Nintendo Switch Oled Zelda

La nuova Oled di casa Nintendo è un tributo all’universo zeldiano in ogni suo dettaglio. La Dock della console, di colore bianco elegante, riporta nella parte anteriore una serigrafia dorata raffigurante lo stemma Hylia.

I due Joy-Con invece si dipingono di un colore oro regale, strizzando l’occhiolino al design delle originali cartucce di gioco della saga di The Legend of Zelda. Ciò che diverge tra i due telecomandi è però il decoro situato nella parte frontale inferiore, raffigurante una serie di circonferenze concentriche bianche sul Joy-Con destro, in opposizione ad una pattern più articolate di colore verde, situata sul Joy-Con Sinistro.

Assieme alla console sono stati poi rivelati due nuovi accessori, sempre legati al titolo di casa Nintendo. Il nuovo Pro-Controller e la custodia abbinata arriveranno sugli scaffali il 12 maggio.

Come di consueto, a questa edizione limitata non sarà affiancata una copia fisica del gioco, né tantomeno un codice per il download della sua controparte digitale. Sarà quindi necessario procedere ad acquistare separatamente una copia di The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom per tornare ad esplorare le terre di Hylia in questo nuovo e curioso capitolo della saga.

Pre-Ordina Switch Oled Zelda: Tears of the Kingdom

Nella giornata di martedì 28 marzo si è tenuto uno speciale video dimostrativo del gameplay di Zelda: Tears of the Kingdom, al termine del quale è seguito l’annuncio del sopracitato modello di Nintendo Switch Oled dedicato al titolo. Proprio da questo momento, l’hype dei giocatori, desiderosi di questo pezzo da collezione, si è trasformato in uno tsunami incontrollabile.

Dal termine del video il sito ufficiale di Nintendo è stato bombardato da richieste di accesso degli utenti, bramosi di mettere le mani sulla console. Ad alimentare tale entusiasmo, il fatto che nell’annuncio non sia stato inserito alcun cenno all’apertura dei preorder, facendo intuire agli utenti che questi fossero già stati aperti.

Il sito del My Nintendo Store è stato quindi intasato di richieste per la durata di tutta la giornata, costringendo gli utenti ad attendere in fila per entrare, concedendo loro 10 minuti per effettuare gli acquisti sul portale.

Oggi la situazione sembrerebbe essere tornata alla normalità. Il sito di Nintendo offre la possibilità di registrare il proprio interesse all’acquisto di Nintendo Switch Oled Zelda: Tears of the Kingdom Limited Edition, promettendo di avvisare gli utenti su futuri aggiornamenti tramite invio di un’apposita mail.

E voi cosa pensate? Questo caos post-annuncio rientrerà nei propri argini, assicurando disponibilità di Nintendo Switch Oled Zelda: Tears of the Kingdom edition, o assisteremo ancora a fenomeni di buy-out e termine delle scorte come sta accadendo per le console di attuale generazione?