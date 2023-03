Atlas fallen: svelata la data di lancio

Atlas Fallen, il nuovo titolo action RPG sviluppato da Deck13, ha una data di uscita ufficiale su PS5, Xbox Series X/S e PC. La finestra di lancio è trapelata dall’apertura dei pre-order sul PlayStation Store: il gioco sarà disponibile a partire dal 16 maggio.

Successivamente all’annuncio tramite un trailer all’Opening Night Live 2022, Atlas Fallen è stato rinviato a causa di complicazioni lungo il suo percorso di sviluppo, ma adesso l’esperienza confezionata dalla software house tedesca è pronta al debutto.

Assieme alla data d’uscita è stata resa nota una nuova panoramica riguardo di Atlas Fallen, la quale riportiamo di seguito:

“Risorgi dalla polvere e libera l’umanità dall’oppressione degli dei corrotti.

Scivola sulle sabbie di una terra senza tempo, piena di pericoli remoti, misteri e frammenti del passato. Dai la caccia a mostri leggendari usando potenti armi mutaforma e devastanti abilità potenziate dalle sabbie in combattimenti spettacolari e avvincenti.

Cerca e raccogli l’essenza dei tuoi nemici per sviluppare il tuo stile di gioco personale, forgiando una nuova era per l’umanità in una campagna in solitaria o interamente in cooperativa.”

Risorgi dalla polvere. Scatena la tempesta.

Padroneggia il potere delle sabbie per esplorare un mondo di fantasia unico e ricco di segreti, luoghi e pericoli.

Vai a caccia di creature leggendarie in solitaria o con un amico affrontando combattimenti eroici e spettacolari.

Scatena il tuo potere per creare letali armi mutaforma.

Diventa il campione supremo con abilità e capacità personali.

Inoltre i pre-order includono il contenuto scaricabile “The Ruin Rising Pack”, al cui interno sono presenti nuove skin per armature e guanti, pietre essenziali uniche, idoli e un esclusivo indicatore di cooperazione.