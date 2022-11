Atomic heart: svelata la data d’uscita!

Indice dei contenuti Che cos'è Atomic Heart

Atomic Heart, sviluppato dal team Mundfish e pubblicato da Focus Entertainment, ha finalmente una data d’uscita. Lo sparatutto in prima persona arriverà il 21 febbraio 2023 su Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Personal Computer. Sarà disponibile al day one anche sul Game Pass di Microsoft.

Fin dal primo trailer mostrato, Atomic Heart ha attirato rapidamente l’attenzione dei giocatori, non solo per il suo concept fuori di testa, e la sua natura distopica che ci porta in un futuro alternativo dell’Unione Sovietica, ma anche per lo stile e il gameplay molto simili a quelli dell’iconica saga di BioShock.

Il gioco, che a detta di Mundfish durerà una ventina d’ore, è appunto ambientato in un’Unione Sovietica alternativa degli anni 50, in cui robotica e tecnologia avanzata sono già una concreta realtà. Le macchine progettate per aiutare la gente, si sono però ribellate ai loro costruttori e mostri mutanti sono nati a causa di esperimenti segreti fatti da alcuni scienziati. E qui che interviene l’agente dei servizi segreti, P-3. Spetterà a lui, salvare la situazione e svelare la verità che si cela dietro il progetto “Struttura 3826”.

Nei suoi panni, vi ritroverete a combattere molto. Dovrete scegliere le tattiche migliori per ogni avversario e usare tutto quello che avete a disposizione: dalle abilità speciali di un guanto da combattimento alle armi di distruzione di massa. Dovrete combinare le vostre capacità difensive con le vostre abilità di attacco, interagire con l’ambiente, usare tecniche di hacking per non venire individuato e tenere sempre d’occhio il nemico per assicurarvi la vittoria.

La vasta gamma di potenziamenti per tutte le armi da fuoco e da mischia vi consentiranno di fare a pezzi chiunque si metterà sul vostro percorso, ma questo riuscirà davvero a fermare macchine giganti e creature assetate di sangue? Dovrete impegnarvi al massimo per studiare tutti i pericolosi avversari e non diventare per loro una preda facile. Una cosa è certa: per la verità che state cercando, dovrete versare molto sangue.

