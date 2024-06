Esistono rami del mercato tecnologico che si sviluppano e maturano molto più velocemente rispetto ai propri colleghi. Il campo dell'emissione sonora è tra questi. Il mondo degli auricolari wireless è uno dei più sviluppati, ricevendo di anno in anno continue proposte che provano a superare i loro predecessori.

La difficoltà sta proprio in questo. Qual è la differenza tra la mera evoluzione e la rivoluzione? Per cercare di rispondere a questo interrogativo, oggi vi proponiamo la recensione delle nuove Creative Aurvana Ace 2. Questo prodotto, assieme alla versione Aurvana Ace, rasenta la nuova frontiera dell'emissione acustica, sfruttando al meglio la tecnologia MEMS, nuova frontiera inesplorata del mercato.

8.5 Creative Aurvana Ace 2 Lo straordinario lavoro di Creative Labs con le Aurvana Ace 2 è impressionante. L'intelligente utilizzo della tecnologia XMEMS offre un prodotto dalle dimensioni contenute che non rinuncia alla qualità del suono e delle chiamate. Qualità molto alta del suono e delle chiamate

Dimensioni contenute

Design elegante ed allo stesso tempo accattivante Imprecisione delle impostazioni Touch

ANC non perfettamente funzionante

Aurvana Ace 2: di cosa si tratta?

Aurvana Ace 2 è la nuova offerta di casa Creative, che riesce a conciliare una eccelsa qualità sonora con un prezzo di listino tutt'altro che irragionevole. Si parla rispettivamente di 179€ per la versione Ace 2 e di 149€ per la versione base. L'elegante estetica del prodotto, abbinata alle ridotte dimensioni degli auricolari, rappresenta un connubio appetibile e qualitativamente impressionante. Pensare di poter conciliare in uno spazio così piccolo tutti gli elementi necessari (si parla di batteria, driver e processori per la gestione del suono) è stato possibile solo tramite la tecnologia MEMS.

MEMS rappresenta l'acronimo di Micro Electro Mechanical System, una nuova tecnologia creata dallo studio californiano XMEMS. Mediante l'utilizzo del silicio (a discapito dei vetusti magneti e bobine) è stato possibile creare una membrana molto sottile e flessibile che propaga il suono vibrando, convertendo i segnali elettronici in ingresso in energia meccanica.

Evoluzione tecnologia questa che rappresenta una vera e propria svolta per il futuro, ma che allo stesso tempo non riesce a brillare fin da subito di luce propria. Gli auricolari Aurvana Ace 2 sono infatti dotati di quello che solitamente è chiamato Sistema Ibrido. Nello specifico il modulo Cowell è composto da due tweeter omonimi da 3,2 W ciascuno. Assieme al driver a stato solido, questo prodotto presenta anche due driver tradizionali da 10mm. Il motivo è presto detto: Dove l'utilizzo del sistema MEMS dà il suo meglio sulle frequenze alte e medie, il sistema presenta ancora forti insicurezze sul versante delle frequenze basse, necessitando un aiuto dai sistemi classici. Siamo davanti ad una collaborazione che apre le porte alle nuove frontiere della tecnologia, essendo in grado di riprodurre uno spettro di frequenze dai 5 Hz ai 40 kHz.

Come si presentano

Le Aurvana Ace 2 si presentano fin dal primo sguardo rivolto con un design elegante e sobrio. Le plastiche sono di ottima qualità ed il peso complessivo del prodotto è contenuto. Una volta indossati gli auricolari, questi si adatteranno all'interno dell'orecchio, garantendo stabilità e leggerezza. Le cuffie sono stabili e, a meno che non facciate movimenti bruschi o pratichiate sport particolarmente dinamici, queste resteranno salde anche nel corso di un allenamento.

Sia la custodia che gli auricolari sono translucenti e mostrano i componenti elettronici al di sotto di essi. Le Aurvana Ace 2 Hanno una protezione IPX5, connettività Bluetooth 5.3 con possibilità di collegamento Bluetooth LE Audio e supporto ai codec SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX Lossless, nonché il nuovo LC3 (Unicast) introdotto con Bluetooth 5.2.

Il sistema è dotato di tre differenti modalità: l’Adaptive Hybrid Active Noise Cancellation di Qualcomm (cioè la cancellazione ibrida e adattiva del rumore), la cancellazione del rumore in chiamata di Qualcomm (cVc, clear Voice capture) e la modalità di ascolto ambientale per sentire i rumori esterni anche quando si indossano gli auricolari. Tramite un doppio click sull'auricolare sinistro è possibile passare rapidamente attraverso queste modalità permettendo una versatilità del prodotto in tutte le occasioni.

Toccare 3 volte la bacchetta sinistra risveglia gli assistenti vocali Siri o Google Assistant, mentre per ogni doppio tocco si attiva una delle modalità ambientali che ruotano a ogni comando: ascolto dei suoni esterni, ANC acceso e ANC spento.

La batteria garantisce fino a 6 ore di riproduzione con singola carica e 24 con l'autonomia aggiuntiva disponibile nell'astuccio, mentre la ricarica avviene con USB Type C o via wireless con standard Qi. La custodia di ricarica delle Aurvana Ace 2 è a forma di uovo schiacciato. Lo spessore non particolarmente pronunciato non dà fastidio nella tasca dei pantaloni anteriore.

Il retro della custodia permette la ricarica Wireless del dispositivo, ma presenta un'estetica "sporca" a causa dell'etichetta adesiva del prodotto. La base della custodia ospita la porta USB tipo C, il pulsante fisico per le operazioni di accoppiamento e reset. I LED situati al di sotto del dispositivo indicano lo stato della batteria mediante tre colori (verde, giallo e rosso). Nella confezione è presente un cavo USB e altre due paia di gommini di dimensioni diverse. L’apertura del coperchio della custodia rivela l’interno lucido ramato che ospita gli auricolari. Un impatto decisamente stiloso e che crea una rottura con il colore grigio/ trasparente del prodotto.

Considerazioni finali

Le Aurvana Ace 2 rappresentano la nuova frontiera dei dispositivi Wireless, grazie all'utilizzo intelligente della tecnologia XMEMS. Il design elegante ma accattivante del prodotto lo rende grazioso e per nulla pesante. Unica pecca del prodotto è l'area touch degli auricolari, troppo piccola per un dito. Questo fa perdere di precisone nella selezione dei comandi, ma il problema non pregiudica la grande qualità del prodotto.