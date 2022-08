Solo: A Star Wars Story non avrà una sua serie tv

Lawrence Edward Kasdan, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico famoso per aver partecipato alla sceneggiatura de L’Impero colpisce ancora ed Il ritorno dello Jedi, ha recentemente parlato di uno dei suoi lavori nell’universo di Star Wars, ovvero Solo: A Star Wars Story.

Egli in un’intervista con Inverse, ha dichiarato che né lui né il regista del film, Ron Howard, hanno intenzione di creare una serie tv che narri le avventure di Han, ma che non sarebbero contrari a realizzare una pellicola sequel.

No, non abbiamo parlato di nulla del genere, e non mi ha mai attratto particolarmente l’idea di portare quel personaggio in televisione. Però ho parlato spesso con Jon (Kasdan, l’altro sceneggitore n.d.r) e Ron (Howard) di cosa è andato bene e cosa è andato storto con l’esperienza di Solo. Sarei più interessato a un altro film, non a una serie tv.

Solo: A Star Wars story è uscito nel 2018 ricevendo non poco apprezzamento da parte della critica e dei fan. Il cast è composto da volti conosciuti nel mondo del cinema: Emilia Clarke (Daenerys del Trono di Spade), Paul Bettany (Visione nell’MCU) e Alden Ehrenreich, che presto rivedremo al cinema in Oppenheimer, nel ruolo di Han. Considerando quanto il personaggio di Solo sia scaltro, non stupirebbe un altro film con lui come protagonista.