BioWare: assunta la scrittrice di Deus EX e Guardiani Della Galassia

BioWare ha recentemente annunciato che una nuova importante autrice farà adesso parte del proprio team. La persona in questione è Mary DeMarie, che dopo dieci anni passati all’interno di Eidos Montreal, adesso potrà sicuramente dare un sostanziale contributo per i futuri progetti BioWare.

Ripercorrendo i lavori da lei compiuti possiamo vedere come sia lei la penna dietro tutti i capitoli della saga di Deus EX, spin-off per mobile compresi. Oltre ai titoli già citati è stata proprio lei ad occuparsi di creare la storia di Guardiani Della Galassia, titolo che ha vinto il Game Award nella categoria “Best Narrative”.

L’autrice sembra aver abbandonato Eidos Montreal in seguito all’annuncio dell’acquisto dell’azienda da parte di Gearbox. Nell’operazione in questione l’azienda acquisterà anche Crystal Dynamic e Square Enix Montreal, facendo proprie le IP di Tomb Raider e dello stesso Deux EX.

Il passaggio da Eidos Montreal a BioWare è stato annunciato dalla stessa autrice attraverso il suo profilo Linkedin. Non è ancora noto però di quali progetti si occuperà la scrittrice nel prossimo futuro. Possiamo ipotizzare il suo poter essere coinvolta nel nuovo capitolo di Dragon Age o in Mass Effect 4.

Non ci resta dunque che attendere in che modo l’autrice verrà inserita nei nuovi progetti BioWare e quale sarà il suo impatto effettivo su di essi.