My Hero Ultra Rumble: annunciato il nuovo battle royale nel mondo di My Hero Academia

Bandai Namco Europe ha annunciato My Hero Ultra Rumble, il nuovo battle royale free-to-play basato su My Hero Academia, l’anime e manga shōnen ambientato in un mondo pieno di supereroi e villain. Il titolo è stato svelato al Summer Showcase di Bandai Namco, precisamente all‘Anime Expo 2022 di Los Angeles, insieme all’apertura delle pre-registrazioni per la closed beta che inizierà dal 18 al 21 agosto per PlayStation 4. Le pre-registrazioni possono essere effettuate eseguendo l’accesso o registrandosi sul sito di Bandai Namco fino al 31 luglio.

My Hero Ultra Rumble è sviluppato da Byking, la stessa casa produttrice di My Hero One’s Justice, e sarà disponibile per Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e su PC tramite Steam.

Il trailer di My Hero Ultra Rumble

I giocatori, nei panni dei celebri personaggi di My Hero, potranno unirsi in una delle otto squadre (composte da tre giocatori) come Eroi o Cattivi, combattendo nelle svariate e vaste mappe della città. Ogni partecipante sarà in grado di sfruttare al meglio il suo Quirk contro la squadra avversaria, collaborando con i propri alleati per ottenere la vittoria. Sarà inoltre possibile ricevere potenti oggetti salvando o minacciando i civili, in modo da poter cambiare le sorti della battaglia in proprio vantaggio.