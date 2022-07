Lollipop Chainsaw: annunciato il remake per il 2023

Il produttore di Lollipop Chainsaw, Yoshimi Yasuda, insieme all’editore Dragami Games, hanno annunciato l’arrivo di una nuova versione remake del titolo per il 2023. Al momento non sappiamo ancora come verrà chiamato e su quali piattaforme verrà rilasciato, ma sarà sviluppato da una combinazione tra il team di sviluppo originale, Yasuda e il nuovo staff di Dragami Games.

Sebbene il gioco punterà a essere come la sua versione originale, il remake presenterà un notevole miglioramento grafico (anche grazie agli hardware di nuova generazione). Tuttavia, a causa di problemi di licenza musicale, molte delle sedici tracce presenti nel primo gioco saranno sostituite con musica nuova.

La prima versione di Lollipop Chainsaw ha recentemente festeggiato il suo decimo anniversario, il titolo è stato infatti sviluppato nel 2012 dalla mente di Yasuda e dal noto regista James Gunn. La protagonista, Juliet Starling, munita della sua fidata motosega dovrà cercare in tutti i modi di sopravvivere all’invasione zombie avvenuta nella sua scuola.

Yasuda ha affermato quanto segue riguardo la creazione della prima versione del titolo e dell’uscita del remake: