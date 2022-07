Guardiani della Galassia Vol. 3: Karen Gillan parla di un film colossale e agrodolce

Pochi giorni fa si è tenuta a Los Angeles la World Premiere di Thor: Love and Thunder e, per l’occasione, era presente anche Karen Gillan, interprete di Nebula nel Marvel Cinematic Universe. L’attrice ha parlato brevemente di Guardiani della Galassia Vol. 3, il prossimo atteso capitolo della trilogia di James Gunn, dichiarando che il film sarà “colossale” e “agrodolce“:

È stata un’esperienza splendida, ho adorato lavorare a quel film, sto per scoppiare a piangere, l’ho amato, è stato bellissimo. Ho adorato il percorso dei personaggi e poter lavorare di nuovo con James… sono felice che sia tornato da noi, è stata come una riunione di famiglia. Credo che abbiamo portato tutto su un altro livello questa volta, e come sapete potrebbe esserci la chiusura di un capitolo per certi versi, perciò è un po’ agrodolce. Tutti hanno però dato il meglio con questo capitolo.