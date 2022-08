Black adam: doctor fate si mostra nel nuovo poster

Dwayne Johnson, conosciuto anche come The Rock, è il protagonista del prossimo film del DCEU, Black Adam. Questa non è una novità, ma sicuramente lo è il modo in cui la campagna marketing del cinecomic sta progredendo: l’attore statunitense è, di fatto, il vero responsabile della strategia attuata da DC e Warner Bros., alla luce del fatto che quasi ogni nuova immagine o nuova informazione passa attraverso i suoi canali social.

Nelle ultime ore infatti, Dwayne Johnson ha condiviso sul proprio profilo twitter una nuova immagine riguardo Black Adam, nonché un poster dedicato al personaggio interpretato da Pierce Brosnan, Doctor Fate.

“Fate does not make mistakes”

~ DR. FATE

Played by the one and only @PierceBrosnan

#BlackAdam

OCTOBER 21st 🌍 pic.twitter.com/BfYsbwnLK9 — Dwayne Johnson (@TheRock) August 27, 2022

La prima versione del Doctor Fate fu creata da Gardner Fox e dall’artista Howard Scherman e apparve per la prima volta nei fumetti DC in More Fun Comics n. 55 nel 1940. Doctor Fate è uno dei membri della Justice Society of America, il gruppo di supereroi protagonista di diversi fumetti della DC che vede al suo interno altri personaggi come Sandman, Flash o Lanterna Verde.

Pierce Brosnan ha recentemente parlato di Black Adam, in particolare del proprio personaggio e dei suoi poteri:

Doctor Fate ha il potere di prevedere il futuro, di resuscitare i morti, di teletrasportarsi mentre indossa l’elmetto dorato. È una benedizione e una maledizione. Da un certo punto di vista è quasi come se fosse la dipendenza da una droga. Richiede un sacco di energia indossare l’elmetto.

Vi ricordiamo che Black Adam è diretto da Jaume-Collet Serra e prevede un cast di grandi nomi come Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Quintessa Swindell, Noah Centineo e Aldis Hodge. Il film arriverà nelle sale cinematografiche il 20 ottobre.