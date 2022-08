Acquista ora in sconto su Amazon!

The Pale Blue Eye: Christian Bale nella prima foto del film

Il poliedrico attore Christian Bale (Il Cavaliere Oscuro; American Psycho), presto tornerà ad intrattenere con un thriller stile gotico da brividi. The Pale Blue Eye, film diretto da Scott Cooper (Antlers; Crazy Heart) e prodotto da Netflix, vede Bale nel ruolo di un Detective in pensione che dovrà tornare al lavoro per scoprire l’origine di alcuni delitti.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Louis Bayard, pubblicato nel 2006 ed ambientato nei primi anni del 1800. Tra i personaggi, oltre al detective Augustus Landor (Bale), sarà presente anche lo scrittore dell’orrore Edgar Allan Poe, interpretato da Harry Melling, conosciuto per il ruolo del cugino Dudley nella saga di Harry Potter. Egli sarà un cadetto nell’accademia militare degli United States Military Academy, presso West Point, luogo dove saranno commessi gli atroci delitti.

Christian bale nei panni di augustus landor in the pale blue eye.

Nel cast di The Pale Blue Eye, ci saranno anche Gillian Anderson (X-files; Hannibal), Lucy Boynton (Bohemian Rapsody) e Toby Jones (Il Racconto dei Racconti). The Pale Blue Eye ha avuto una storia travagliata: il regista ha infatti cercato di sviluppare il film per oltre dieci anni. Il film doveva uscire su Netflix già l’anno scorso, ma la pandemia ne ha rallentato la realizzazione.

Ora come ora, l’unica cosa che sappiamo sulla data di uscita del film è che dovrebbe arrivare sulla piattaforma streaming nel 2023.