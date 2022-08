Dceu: i sequel di shazam! E aquaman rimandati

Si tratta proprio di un periodo sfortunato per il DCEU: dopo i problemi con l’attore Ezra Miller (che nel DCEU interpreta il ruolo di Flash) e la cancellazione di Batgirl, anche altri titoli rischiano di avere un destino imprevedibile. Infatti, dopo il passaggio di gestione in casa Warner Bros, ora a cura di Discovery, Shazam! Furia degli Dei e Aquaman and the Lost Kingdom sono stati rimandati ulteriormente.

Shazam! Si sposta a marzo 2023, mentre Aquaman viene addirittura spostato a dicembre del prossimo anno. Il motivo del cambiamento sta nell’approccio del nuovo CEO, che vuole puntare più sui blockbusters a discapito di serie televisive e di film “minori”. Fortunatamente i due film rientrano nella prima categoria, e per questo sono solo rimandati. Il rinvio di Aquaman potrebbe ricondursi ai recenti eventi che hanno riguardato Amber Heard nel processo contro Johnny Depp.

Non è chiaro se anche il film su The Flash possa ricevere lo stesso trattamento: la pellicola non è stata ancora pubblicizzata, probabilmente in attesa che la figura dell’attore Ezra Miller possa essere riconsiderata dai fan. Recentemente, infatti, l’attore si è scusato per i suoi comportamenti offensivi, richiedendo un supporto psichiatrico.

Nonostante questi cambiamenti, fortunatamente i fan del DCEU potranno presto godersi il film di Black Adam, in uscita nelle sale il prossimo ottobre.