Black Adam: Dwayne Johnson svela la Justice Society e la data di uscita del trailer

Black Adam è uno dei film più attesi dell’anno per i fan del DC Extended Universe e, considerando anche l’andamento dell’universo creato, porta sulle spalle il peso di dover cambiare le sorti di quest’ultimo. Nonostante si sappia ben poco ancora sul film che uscirà nelle sale il 21 ottobre, Black Adam è già soggetto ad hype ed aspettative da parte del pubblico, sia per il protagonista che sarà interpretato dal poliedrico Dwayne Johnson, sia per una storia inedita che non è ancora mai stata esplorata.

A presentare i nuovi poster dell’atteso film appartenente al DCEU è stato lo stesso Dwayne Johnson. In queste ore, infatti, l’attore ha condiviso sul proprio profilo Twitter un post con le prime immagini della Justice Society e delle nuove concept art riguardanti il proprio personaggio. Ora, quindi, possiamo dare una prima occhiata ad Hawkman (Aldis Hodge), Doctor Fate (Pierce Brosnan), Cyclone (Quintessa Swindell) e Atom Smasher (Noah Centineo). Non è tutto, perché nel suddetto post, la star di Black Adam svela anche la data di uscita ufficiale del primo tanto atteso trailer:

8 GIUGNO. Il nostro trailer in anteprima mondiale di #BlackAdam e la tanto attesa introduzione della JSA di DC. L’attesa, dunque, è quasi finita.

Per chi non lo sapesse, la Justice League of Society è considerato il primo gruppo di supereroi nella storia dei fumetti. Per quanto riguarda invece la storia di Black Adam, inedita e mai raccontata al cinema, la sinossi ufficiale recita: Dopo 5000 anni di prigionia, Black Adam viene liberato dalla sua tomba terrena e si prepara a scatenare la sua particolare forma di giustizia nel mondo moderno.