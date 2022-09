Black adam: ecco il nuovo trailer del cinecomic

Dopo il poster dedicato al Doctor Fate interpretato da Pierce Brosnan, Black Adam si mostra ancora al pubblico con un secondo trailer ufficiale.

La sinossi di Black Adam recita così:

Quasi 5.000 anni dopo essere stato dotato dei poteri onnipotenti degli antichi dei – e imprigionato altrettanto rapidamente – Black Adam (Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Il supereroe DC non è mai stato esplorato in alcun film fino ad ora, quindi la curiosità dei fan è tanta.

Insieme a The Rock nei panni di Black Adam, fanno parte del cast anche Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman, Noah Centineo nel ruolo di Atom Smasher, Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell nel ruolo di Cyclone, Mo Amer, Bodhi Sabongui, e Pierce Brosnan nel ruolo del Dr. Fate.

Black Adam, distribuito da Warner Bros., è diretto da Jaume Collet-Serra e scritto da Adam Sztykiel e Rory Haines e Sohrab Noshirvani, tratto dai personaggi DC creati da Bill Parker e C.C. Beck. Di spessore anche il team creativo a supporto del regista, con il direttore della fotografia candidato all’Oscar Lawrence Sher (Joker), il production designer Tom Meyer (Real Steel), i montatori Mike Sale (Red Notice, Skyscraper) e John Lee (Anyone Home?), i costumisti Kurt e Bart (Deadpool 2, The Hunger Games: Il Canto della Rivolta – Parte 1 e 2), il supervisore degli effetti visivi Bill Westenhofer (Vita di Pi, Wonder Woman), vincitore di un Oscar, e il compositore Lorne Balfe (Vedova Nera).