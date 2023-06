Black mirror 6: il nuovo trailer rivela la data d’uscita

Dopo anni dall’uscita della quinta stagione di Black Mirror, che risale al 2019, ecco che questo mese Netflix rilascerà la sesta attesissima stagione, come da trailer ufficiale.

Black Mirror, serie creata da Charlie Brooker, è una serie con episodi a sé stanti, non collegati tra loro, se non per una caratteristica inquietante: tutte le puntate ritraggano quello che potrebbe essere il futuro plasmato dalla tecnologia.

Ogni puntata è uno spaccato inquietante di quello che potrebbe essere, sotto vari punti di vista: se i social diventassero uno strumento per valutare gli animi delle persone, influenzandone anche il ceto sociale (Caduta Libera); se i robot prendessero il sopravvento distruggendoci tutti (Metalhead) o se ancora, ci fosse un modo dolce per morire, trasferendo la mente delle persone anziane in un posto eterno, in modo da godersi la vita come da giovani (San Junipero).

Il trailer, che vi lasciamo qui sotto, ci illustra i cinque episodi della nuova stagione di Black Mirror. L’hype è già alle stelle!

I titoli degli episodi sono:

Joan is Awful con Salma Hayek (C’era una volta in Messico; Il racconto dei racconti).

Loch Henry con Daniel Portman (Outcast) e Monica Dolan (Testimone di accusa).

Beyond the Sea, nel cast: Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Mara.

Mazey Day con Zazie Beetz, Clara Rugaard e Danny Ramirez.

Demon 79 con Anjana Vasan, Paapa Essiedu, Katherine Rose Morley e David Shields.

Come il trailer ci mostra, la nuova stagione di Black Mirror sarà densa di scene sconvolgenti: la piattaforma streaming la definisce come “La più imprevedibile, inclassificabile e insolita finora“… il che è tutto dire; infatti, a parte qualche caduta di stile, tutti gli episodi di Black Mirror sono riusciti ad incollare gli spettatori allo schermo. Questa vanterà di cinque nuove puntate con un cast stellare: Salma Hayek, Aaron Paul e Josh Hartnett.

Secondo il nuovo entusiasmante trailer, la serie tv sarà disponibile dal 15 giugno.