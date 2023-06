Spider-Man: in arrivo il live action su Miles Morales, ma non solo!

Non solo Spider-Man: Across the Spider-Verse: è in produzione un film live action su Miles Morales e uno su Spider-Woman.

Proprio così! Il protagonista dei tanto amati film animati, Miles Morales, è pronto a sbarcare sul grande schermo in live action. Le novità non finiscono qui però, perché è al momento in produzione un altro film dedicato al nostro amato universo di Spider-Man.

Moltissimi sono i fan dell’uomo ragno che oggi si recheranno al cinema per poter vedere Spider-Man: Across the Spider-Verse, ovvero il secondo capitolo della trilogia animata dedicata a Miles Morales. Qui trovi la nostra recensione al film.

La vita del personaggio in questione, però, non terminerà dopo l’uscita di Beyond the Spider-Verse, previsto per l’anno prossimo: la produttrice del film, Amy Pascal, stando a quanto viene riportato da Variety, ha annunciato che attualmente è in produzione un nuovissimo film dedicato proprio a questa versione di Spider-Man!

Miles Morales nella trilogia animata viene doppiato da Shameik Moore, ma attualmente non sappiamo se a riportarlo in live action sarà lui stesso o, come capita spesso, verrà scelto un altro attore.

Amy Pascal ha inoltre annunciato un altro film, sempre dello stesso universo legato all’eroe Marvel. Infatti, lei stessa di recente ha dichiarato che a breve arriverà un film tutto dedicato a Spider-Woman! Intanto, sappiamo che il personaggio farà il suo debutto nel prossimo film di Madame Web, film del Sony-Verse che per la prima volta porterà Dakota Johnson, Emma Roberts e Sydney Sweeney all’interno del franchise.

A questi due grandissimi annunci, va inoltre aggiunto il quarto capitolo dedicato a Spider-Man di Tom Holland, già annunciato in precedenza, ma del quale non è chiaro però se farà parte del MCU oppure del Sony-Verse. Il film, tra l’altro, sta subendo dei ritardi a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

Oltre ciò, sono già stati annunciati i vari film dedicati ai villain: il terzo capitolo dedicato a Venom, il nuovissimo film su Kraven il cacciatore e quello su El Muerto. In più, per non farci mancare nulla, proprio pochi giorni fa, è stato confermato l’arrivo della serie su Spider-Man Noir!

Per adesso però, non ci resta che correre al cinema per poter vedere Spider-Man: Across the Spider-Verse.